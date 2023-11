Pagsabut sa uban pinaagi sa ilang mga aksyon: Usa ka hinungdanon nga aspeto sa pag-ila sa tawo nga adunay mga implikasyon alang sa AI

By

Kung atong obserbahan ang mga lihok sa usa ka tawo, ang atong mga hunahuna molihok dayon aron mahibal-an ang ilang mga katuyoan. Ang panukiduki nga gihimo sa mga tigdukiduki sa perception sa Johns Hopkins University naghatag ug kahayag kon sa unsang paagi masabtan sa mga tawo ang gipaningkamotan nga makat-onan sa uban pinaagi lamang sa pagtan-aw sa ilang mga lihok. Kini nga groundbreaking nga pagtuon, nga gipatik sa journal Proceedings of the National Academy of Sciences, nagpadayag sa usa ka kanunay nga wala matagad nga aspeto sa tawhanong pag-ila, nga adunay mahinungdanong mga implikasyon alang sa pagpalambo sa mga sistema sa artificial intelligence (AI).

Dili sama sa pag-ila sa pragmatic nga mga aksyon, nga naglakip sa pagtagna sa diha-diha nga mga aksyon sa usa ka tawo, ang pagtuon nagpunting sa "epistemic nga mga aksyon." Kini nga mga aksyon gihimo kung adunay usa nga mosulay sa pagkolekta sa kasayuran o pagkat-on bahin sa ilang palibot. Samtang ang miaging panukiduki nagpakita nga ang mga tawo tukma nga makaila sa pragmatic nga mga aksyon, gamay ra ang nahibal-an kung giunsa naton pag-ila ug pagsabut ang mga aksyon nga epistemiko.

Sa usa ka serye sa mga eksperimento nga naglambigit sa 500 ka mga partisipante, gihangyo sa mga tigdukiduki ang mga indibidwal sa pagtan-aw sa mga video sa mga tawo nga nag-uyog sa mga kahon. Ang mga partisipante nakahimo sa pag-ila sa mga tumong sa shaker—bisan sa pagtino sa gidaghanon sa mga butang sulod sa kahon o sa pagtino sa porma sa mga butang—sulod sa pipila ka segundos. Kini nga abilidad sa pag-ila sa mga intensiyon sa laing tawo pinaagi sa ilang mga aksyon kay intuitive ug talagsaon, nga nagpasiugda sa komplikado nga mga proseso sa panghunahuna nga ang atong mga hunahuna walay kahago nga gihimo.

Kini nga mga nahibal-an adunay mas lapad nga implikasyon alang sa natad sa pagpalambo sa AI. Pinaagi sa pagsabot kung giunsa sa mga tawo pag-infer ang mga katuyoan sa laing tawo pinaagi sa mga aksyon, ang mga tigdukiduki makahimo sa pagdesinyo sa mga sistema sa AI nga mas nasangkapan aron makig-uban ug makasabut sa pamatasan sa tawo. Pananglitan, ang usa ka katabang nga robot nga gipadagan sa AI mahimong mag-analisar sa mga aksyon sa usa ka kostumer ug matagna kung unsa ang ilang gipangita, nga naghatag usa ka labi ka personal ug episyente nga serbisyo.

Sa umaabot nga mga pagtuon, ang Johns Hopkins team nagplano sa pag-imbestigar sa kalainan tali sa epistemic nga katuyoan ug pragmatic nga katuyoan. Interesado usab sila sa pagsuhid kung kanus-a kini nga mga kahanas sa obserbasyon mitumaw sa pag-uswag sa tawo ug kung ang mga modelo sa pagkalkula mahimo ba nga matukod aron mas matin-aw ang relasyon tali sa pisikal nga mga aksyon ug katuyoan sa epistemic.

Kini nga panukiduki dili lamang naghatag ug bililhon nga mga panabut sa atong pagsabut sa tawhanong pag-ila apan nagbukas usab sa mga bag-ong posibilidad alang sa teknolohiya sa AI sa epektibo nga paghubad sa mga aksyon ug katuyoan sa tawo. Pinaagi sa paggamit niini nga kahibalo, ang umaabot nga mga sistema sa AI mahimong mas masabtan ug hanas sa pagsabut ug pagtubag sa mga panginahanglan ug mga tinguha sa tawo.

FAQs

P: Unsa ang pragmatic nga mga aksyon ug epistemic nga mga aksyon?

Ang pragmatic nga mga aksyon nagtumong sa mga aksyon nga naglakip sa pagtagna sa diha-diha nga mga aksyon sa usa ka indibidwal, samtang ang epistemic nga mga aksyon gihimo sa diha nga ang usa ka tawo naningkamot sa pagkolekta impormasyon o pagkat-on sa usa ka butang mahitungod sa ilang palibot.

P: Giunsa paghimo sa mga tigdukiduki ang ilang mga eksperimento?

Gihangyo sa mga tigdukiduki ang 500 ka mga partisipante sa pagtan-aw sa mga video diin adunay usa nga nag-uyog sa usa ka kahon. Ang mga partisipante nakahimo sa pagtino kung ang shaker naningkamot nga mahibal-an ang gidaghanon sa mga butang sa sulod sa kahon o ang porma sa mga butang.

Q: Unsa ang mga implikasyon sa kini nga panukiduki alang sa AI?

Pinaagi sa pagsabut kung giunsa ang pagtan-aw ug pag-infer sa mga tawo sa mga katuyoan sa uban pinaagi sa mga aksyon, ang mga sistema sa AI mahimong gidisenyo aron mas masabtan ug makig-uban sa pamatasan sa tawo. Pananglitan, ang usa ka robot nga katabang mahimong tukma nga makatagna kung unsa ang gipangita sa usa ka kustomer base sa ilang mga aksyon.