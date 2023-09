Andromeda, Wala damha: Ang mga Nagdaog sa Astronomy Photographer of the Year Competition Nagpadayag sa Makagagahum nga Astrophotographs

By

Ang mga mananaog sa 15th Astronomy Photographer of the Year nga kompetisyon gipahibalo, uban ni Marcel Drechsler, Xavier Strottner, ug Yann Sainty nga mikuha sa kinatibuk-ang premyo. Ang ilang nakadaog nga litrato, nga giulohan og "Andromeda, Wala damha," nagpadayag sa usa ka dako nga arko sa plasma nga nahimutang tapad sa Andromeda Galaxy (M31), nga nakapukaw sa global nga siyentipikanhong kolaborasyon tungod kay kini tingali ang kinadak-ang istruktura sa iyang matang duol sa atong Milky Way.

Ang Andromeda Galaxy, ang among pinakasuod nga spiral nga silingan, dugay nang sikat nga subject sa astrophotography. Bisan pa, ang nagpalahi niini nga pagkadiskobre mao ang dako nga gidak-on sa arko, nga nagsangkad sa mga 1.5 x 0.45 degrees, ug ang kaduol niini, 1.2 degrees lamang ang gilay-on gikan sa sentro sa M31, habagatan-sidlakan sa punoan nga lawas sa galaksiya.

Kining talagsaong hulagway nakuha gamit ang Takahashi FSQ-106EDX4 teleskopyo, Sky-Watcher EQ6 Pro mount, ug ZWO ASI2600MM Pro camera. Ang mga photographer nagpahayag sa ilang pasalamat alang sa award, nga nagpahayag sa ilang pagpasalamat alang sa suporta ug pagdasig nga ilang nadawat. Gidayeg ni Judge László Francsics ang imahe tungod sa kontribusyon niini sa astrophotography.

Ang titulo sa Young Astronomy Photographer of the Year gihatag ngadto sa Chinese teenagers nga sila Runwei Xu ug Binyu Wang alang sa ilang kolaborasyon sa “The Running Chicken Nebula.” Ang ubang mga mananaog sa lain-laing mga kategoriya naglakip sa Andreas Ettl, James Baguley, Eduardo Schaberger Poupeau, Angel An, ug John White, kansang larawan "Black Echo" nakadaog sa Annie Maunder Prize alang sa Image Innovation pinaagi sa biswal nga nagrepresentar sa tingog sa usa ka itom nga lungag.

Ed Bloomer, usa ka astronomo sa Royal Observatory Greenwich, nakamatikod sa tinuod nga mga diskobre nga nakuha sa kompetisyon karong tuiga. Kapin sa 4,000 ka entries ang nadawat gikan sa 64 ka nasod, nga nagpasiugda sa tibuok kalibotang interes sa astrophotography. Ang mga mananaog nakadawat og ganting salapi nga £10,000, samtang ang mga runner-up ug gidayeg kaayo nga mga partisipante giila usab.

Ang tanan nga mga mananaog nga mga litrato, ingon man ang usa ka pagpili sa mga shortlisted nga mga hulagway, ipasundayag sa National Maritime Museum sa London gikan sa Septiyembre 16. Ang eksibisyon nagtanyag og usa ka talagsaon nga oportunidad sa pagdayeg sa katahum sa uniberso nga nakuha sa mga talento nga astrophotographer gikan sa tibuok kalibutan.

Tinubdan:

Astronomy Photographer of the Year nga kompetisyon

Royal Observatory sa Greenwich