Pagsabot sa Electron Behavior sa Molten Salts para sa Advanced Nuclear Reactors

Ang mga tigdukiduki gikan sa Oak Ridge National Laboratory sa Departamento sa Enerhiya ug sa Unibersidad sa Iowa nakahimog dakong pag-uswag sa pagsabot kon sa unsang paagi ang mga electron nakig-interact sa mga tinunaw nga asin sa mga advanced nuclear reactors. Pinaagi sa computationally simulating sa pagpaila sa usa ka sobra nga electron ngadto sa tinunaw nga zinc chloride salt, ang mga siyentista nakahimo sa pag-ila sa tulo ka mga estado nga ang electron mahimong maghunahuna.

Sa unang senaryo, ang electron nahimong bahin sa usa ka molekular radical nga naglangkob sa duha ka zinc ions. Sa ikaduhang senaryo, ang electron nag-localize sa usa ka zinc ion. Sa ikatulo nga senaryo, ang electron delokalisado ug mikaylap sa daghang mga ion sa asin. Kini nga mga nahibal-an hinungdanon alang sa pagtag-an sa epekto sa radiation sa paghimo sa mga reactor nga gipaandar sa asin.

Ang tinunaw nga asin nga mga reaktor giisip nga usa ka potensyal nga disenyo alang sa umaabot nga mga planta sa nukleyar nga gahum. Busa, ang pagsabot kung unsa ang reaksiyon sa tinunaw nga mga asin sa taas nga radyasyon maoy labing hinungdanon. Ang mga tigdukiduki nagtumong sa paghatag kahayag sa kinaiya sa usa ka electron sa kontak uban sa mga ion nga naglangkob sa usa ka tinunaw nga asin.

Samtang ang pagtuon dili motubag sa tanan nga mga pangutana, naghatag kini usa ka hinungdanon nga punto sa pagsugod alang sa dugang nga imbestigasyon sa interaksyon tali sa mga electron ug tinunaw nga mga asin. Nagtuo usab ang mga tigdukiduki nga ang tulo nga giila nga mga espisye nga naporma sa mga electron sa hamubo nga termino mahimo’g mag-reaksyon aron maporma ang labi ka komplikado sa mas taas nga mga panahon.

Ang pagtuon, nga giulohan og “Are High-Temperature Molten Salts Reactive with Excess Electrons? Case of ZnCl2,” gimantala sa The Journal of Physical Chemistry B. Gipili kini isip ACS Editors' Choice, nga nagpakita sa potensyal niini alang sa halapad nga interes sa publiko.

Kini nga panukiduki gihimo isip kabahin sa DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) nga gipangulohan sa Brookhaven National Laboratory. Ang grupo sa panukiduki nagplano nga magpadayon sa pag-imbestiga sa mga epekto sa radiation sa ubang mga sistema sa asin. Ang ilang computational research gihimo sa DOE user facility, lakip ang Compute and Data Environment for Science sa Oak Ridge National Laboratory ug ang National Energy Research Scientific Computing Center sa Lawrence Berkeley National Laboratory.

Ang pagsabut sa pamatasan sa mga electron sa tinunaw nga mga asin hinungdanon alang sa pag-uswag sa tinunaw nga mga reaktor sa asin. Nakatabang kini sa pagsiguro sa kaluwasan ug kaepektibo sa kini nga mga reaktor, nga giisip nga usa ka maayong kapilian alang sa umaabot nga henerasyon sa nukleyar nga enerhiya.

Tinubdan:

– Lawrence Bernard, ORNL