Ang Kontrobersiya nga Naglibot sa Integrated Information Theory sa Science of Consciousness

Ang siyensya sa panimuot usa ka mahagiton nga natad tungod sa mga pagkakomplikado sa pilosopikal ug limitado nga datos sa eksperimento. Niadtong Hunyo, ang Association for the Scientific Study of Consciousness mipahibalo sa mga resulta sa usa ka eksperimento nga kompetisyon tali sa duha ka magkaatbang nga mga teorya: integrated information theory ug global workspace theory. Bisan pa, ang mga sangputanan dili matino, nga mitultol sa dugang nga pagsusi sa kini nga mga teorya.

Bisan pa, ang sitwasyon mikuha sa usa ka wala pa mahitabo nga turno sa Septyembre sa diha nga ang usa ka grupo sa 124 ka panimuot mga siyentipiko ug mga pilosopo nagpatik sa usa ka bukas nga sulat nga nag-atake sa integrated information theory isip pseudoscience. Kini nga sulat nakapahinabog dakong kaguliyang sulod sa siyentipikanhong komunidad, nga nagpatunghag mga kabalaka bahin sa posibleng malungtarong kadaot.

Ang integrated information theory, nga gisugyot sa Italyano nga neuroscientist nga si Giulio Tononi, nagsugyot nga ang panimuot gihubit pinaagi sa gidaghanon sa integrated nga impormasyon sulod sa usa ka sistema. Dili sama sa ubang mga teorya nga nangita alang sa mga correlation tali sa mga panghitabo sa hunahuna ug utok, ang integrated information theory nagsugod sa phenomenological axioms ug nagpasabut nga bisan ang yano nga mga sistema adunay pipila nga lebel sa panimuot.

Ang bukas nga sulat nagsaway sa integrated information theory sa tulo ka nag-unang basehan. Una, kini nag-angkon nga ang teorya nakadawat og dugang nga pagtagad sa media kay sa angay niini ug dili usa ka nag-unang teorya sa panimuot. Bisan pa, ang usa ka surbey nga gihimo taliwala sa mga siyentipiko sa panimuot nagpakita nga hapit 50% sa mga respondents nag-isip nga ang teorya nga saad.

Ikaduha, ang sulat nagpahayag sa mga kabalaka mahitungod sa etikal nga implikasyon sa integrated information theory. Kini nga mga implikasyon gikan sa mga klinikal nga praktis alang sa mga pasyente sa coma hangtod sa mga debate bahin sa AI sentience, regulasyon, panukiduki sa stem cell, pagsulay sa hayop, pagsulay sa organoid, ug aborsyon. Bisan pa, hinungdanon nga hunahunaon nga ang tanan nga mga teorya sa panimuot adunay potensyal nga mga implikasyon sa pamatasan, ug ang epekto sa integrated nga teorya sa kasayuran mahimo’g dili labi ka problema kaysa sa ubang mga nanguna nga mga teorya.

Katapusan, ang sulat nag-akusar sa integrated information theory nga pseudoscientific nga wala maghatag ug klaro nga depinisyon sa pseudoscience. Samtang ang teorya adunay mga kritiko, kini giila nga usa ka hinungdanon nga teorya sa sulod sa siyentipikanhong komunidad ug nakakuha suporta gikan sa mga eksperto sa natad.

Sa konklusyon, ang kontrobersiya nga naglibot sa integrated information theory nagpasiugda sa mga dili pagsinabtanay ug pagkabahin sa sulod sa siyensya sa panimuot. Bisan pa sa mga pagsaway, ang teorya nagpadayon sa pagdani sa atensyon ug imbestigasyon. Samtang nag-uswag ang natad, hinungdanon nga makigbahin sa bukas ug matinahuron nga mga diskusyon aron mapauswag ang atong pagsabut sa panimuot.

Kahulugan:

1. Integrated information theory: Ang teorya nga nagsugyot sa panimuot gihubit pinaagi sa gidaghanon sa integrated information sulod sa usa ka sistema.

2. Global workspace theory: Usa ka kaatbang nga teorya sa panimuot, nga nagpahayag nga ang panimuot naggikan sa global nga pagsibya sa impormasyon sulod sa utok.

