Bag-ong mga Fossil sa Brazil Naghatag Kahayag sa Enigmatic Silesaurids

Usa ka bag-o nga pagkadiskobre sa mga fossil sa Rio Grande do Sul, ang kinahabagatang estado sa Brazil, nakadugang ug bag-ong hut-ong sa kakomplikado sa pagtuon sa silesaurids, usa ka grupo sa mga dinosauriform nga nabuhi sa panahon sa Triassic. Kini nga mga fossil nakapukaw sa intriga taliwala sa mga tigdukiduki, tungod kay naghatag kini hinungdanon nga mga panabut sa kasaysayan sa ebolusyon sa mga silesaurid ug ang ilang relasyon sa mga dinosaur.

Ang fossil assemblage, nga nakit-an sa 2014 sa usa ka site nga gitawag og Waldsanga sa Santa Maria Formation, naglangkob sa mga bukog gikan sa daghang mga indibidwal. Bisan tuod lisod ang pagtino kon ang tanang bukog iya ba sa samang espisye, ang ebidensiya nagsugyot nga sila tinuod. Kini nga pagpangita mahinungdanon tungod kay kini nagdugang sa kasamtangan nga kahibalo sa mga mananap nga nagpuyo sa lugar sa panahon sa Triassic.

Ang assemblage, nga gimarkahan nga UFSM 11579, mao ang ikaupat nga silesaurid nga nakit-an sa Brazil ug ang ikaduha gikan sa edad nga Carnian. Kini nga mga fossil nahimutang sa Stratigraphy ug Paleobiology Laboratory sa Federal University of Santa Maria. Ang mga tigdukiduki nga nag-analisar sa mga fossil nagtandi sa ilang mga kinaiya ngadto sa naglungtad nga phylogenetic nga mga kahoy sa silesaurids ug nakahinapos nga sila sa pagkatinuod kabahin sa silesaurid lineage, bisan tuod kini dili nagrepresentar sa usa ka bag-ong espisye.

Ang mga Silesaurids kasagaran quadruped ug adunay gidak-on gikan sa usa ngadto sa tulo ka metros ang gitas-on. Sila adunay tag-as nga pangulahiang mga bitiis ug yagpis nga mga bitiis sa atubangan. Ang mga fossil nakit-an sa South America, North America, Africa, ug Europe, nga naghatag ebidensya sa ilang kaylap nga pag-apod-apod sa panahon sa Triassic.

Sa usa ka bulag nga pagtuon, ang mga tigdukiduki nagpunting sa anatomy sa ngipon sa mga silesaurids aron makakuha og dugang nga panabut sa ilang ebolusyonaryong relasyon sa mga dinosaur. Ang ilang pagtuki nagpadayag nga ang dental attachment ug implantation sa gitun-an nga mga espisye, lakip ang UFSM 11579, susama sa dinosaur ug buaya. Kini nga pagpangita nagsugyot nga ang mga silesaurids mahimong magrepresentar sa usa ka intermediate nga yugto tali sa karaan nga kahimtang sa nagsagol nga ngipon ug ang nakuha nga kahimtang diin ang mga ngipon nakaangkla sa bukog sa apapangig pinaagi sa mga ligaments.

Ang mga kaplag sa dental implantation dili definitively nga nagpalahi sa mga silesaurids gikan sa ubang mga dinosauriform, apan kini naghatag ug lig-on nga ebidensya nga ang silesaurids suod nga nalangkit sa mga dinosaur. Aron mapauswag ang atong pagsabot sa ebolusyonaryong kasaysayan niining grupoha, gipasiugda sa mga tigdukiduki ang importansya sa detalyadong mga pagtuon sa phylogenetic nga naglakip sa bug-os nga pagtuki sa mga fossil sa mga koleksiyon.

Tinubdan: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

FAQ

Unsa ang silesaurids?

Ang Silesaurids maoy grupo sa mga dinosauriform nga naglungtad sa panahon sa Triassic. Giisip sila nga suod nga paryente sa mga dinosaur ug adunay hinungdanon nga papel sa sayo nga ebolusyon sa mga dinosaur.

Diin nadiskobrehan ang bag-ong silesaurid fossil?

Ang bag-ong silesaurid fossil nadiskobrehan sa Rio Grande do Sul, ang kinahabagatang estado sa Brazil, sa dapit nga gitawag ug Waldsanga sa Santa Maria Formation. Kini nga site nailhan tungod sa daghang mga fossil nga nakit-an.

Unsa ang hinungdanon sa bag-ong fossil assemblage?

Ang bag-ong fossil assemblage naghatag ug bililhong pagsabot sa ebolusyonaryong kasaysayan sa silesaurids. Bisan tuod lisud ang pagtino sa eksaktong espisye nga girepresentahan sa mga fossil, ang ebidensiya nagsugyot nga sila sakop sa silesaurid lineage.

Sa unsang paagi ang bag-ong mga kaplag nakatampo sa atong pagsabot sa silesaurids?

Ang pagtuki sa dental anatomy sa silesaurids nagpadayag sa pagkaparehas sa mga dinosaur ug buaya. Kini nagsugyot nga ang silesaurids mahimong magrepresentar sa usa ka intermediate nga yugto sa ebolusyon sa dental implantation. Kini nga mga nahibal-an nagsuporta sa ideya nga ang mga silesaurids suod nga may kalabutan sa mga dinosaur.

Unsa ang sunod nga lakang sa pagtuon sa silesaurids?

Gipasiugda sa mga tigdukiduki ang panginahanglan alang sa detalyado nga mga pagtuon sa phylogenetic nga naglakip sa komprehensibo nga pagtuki sa mga fossil. Pinaagi sa pag-usisa sa mga koleksyon ug pagsusi sa tanan nga mga fossil sa sulod sa usa ka grupo, ang mga tigdukiduki makaila sa mga kinaiya nga nagpakita sa kaparyentihan sulod sa grupo o sa ubang mga grupo. Kini nga makuti nga panukiduki hinungdanon alang sa pagpauswag sa atong pagsabot sa silesaurid evolution.

Asa ko makakitag dugang impormasyon bahin sa panukiduki?

Ang dugang nga impormasyon bahin sa panukiduki makita sa artikulong “Anatomy and phylogenetic affinities of a new silesaurid assemblage from the Carnian beds of south Brazil” nga gipatik sa Journal of Vertebrate Paleontology.