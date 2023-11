Ang Unveiling sa Galactic Conundrum: Wala'y Nahitabo nga mga Detalye gikan sa Kalawakan

By

Ang pinakabag-o nga katingad-an nga imahe nga nakuha sa James Webb Space Telescope sa NASA nagpadayag sa usa ka madanihon nga talan-awon sa dasok nga sentro sa atong Milky Way nga galaksiya. Niining wala pa nakit-an nga snapshot, ang mga astronomo nakadiskobre sa makalibog nga mga bahin nga wala pa ipasabut. Gipakita sa hulagway ang usa ka rehiyon nga nagporma og bituon nga gitawag og Sagittarius C (Sgr C), nga nahimutang mga 300 ka light-years ang gilay-on gikan sa supermassive black hole, Sagittarius A*.

Ang tim sa obserbasyon, nga gipangulohan ni Samuel Crowe, usa ka dedikado nga undergraduate nga estudyante sa Unibersidad sa Virginia, nagpahayag sa ilang kahinam sa kini nga groundbreaking nga pagkadiskobre. Giila ni Crowe nga kini ang una nga higayon nga nakuha ang infrared data sa kini nga kalibre alang sa kini nga partikular nga rehiyon. "Gipadayag sa Webb ang usa ka talagsaon nga gidaghanon sa mga detalye, nga nagtugot kanamo sa pagtuon sa pagporma sa mga bituon sa kini nga matang sa palibot sa paagi nga dili mahimo kaniadto," gipasabut ni Crowe.

Uban sa galactic center nga nagsilbi nga pinakagrabe nga palibot sulod sa atong Milky Way galaxy, si Jonathan Tan, usa ka propesor sa University of Virginia, nagpasiugda sa kamahinungdanon niini alang sa pagsulay ug pagpino sa kasamtangan nga mga teorya sa pagporma sa bituon. Kining bag-ong nakaplagan nga bahandi sa impormasyon makapahimo sa mga siyentista sa pagsuhid sa galactic center ug sa talagsaon nga mga kondisyon niini, nga nagtanyag ug kahigayonan alang sa mas estrikto nga pagsusi sa naglungtad nga pangagpas.

Sulod sa madanihon nga imahe, usa sa mga bantog nga bahin mao ang usa ka pungpong sa mga protostar. Kini nga mga protostar, nga anaa pa sa proseso sa pagporma ug pagtipon sa masa, nagpagawas ug mga agos nga nagkidlap-kidlap sama sa siga taliwala sa infrared-dark nga panganod. Nabutang sa sulod niining batan-ong pungpong ang usa ka dako kaayong protostar, usa ka behemoth nga kapin sa 30 ka pilo sa masa sa atong Adlaw. Ang naglibot niining mga mitumaw nga mga protostar usa ka dasok, opaque nga panganod nga nagtago sa mga bituon sa luyo.

Dugang pa, ang Webb's NIRCam (Near-Infrared Camera) nga instrumento naghulagway sa presensya sa ionized hydrogen nga nagtabon sa ubos nga bahin sa itom nga panganod, nga girepresentahan sa cyan hue sa hulagway. Nahingangha ang mga tigdukiduki sa halapad nga sakup sa kini nga ionized hydrogen emission, nga nagtultol kanila sa pagpahayag sa makaiikag nga mga pangutana ug gigarantiyahan ang dugang nga imbestigasyon. Dugang pa, ang mga istruktura nga sama sa dagom nga nakit-an taliwala sa ionized hydrogen, nagpakita sa usa ka gubot nga oryentasyon, intriga nga mga siyentipiko ug naghangyo alang sa mas lawom nga pagsuhid.

Matod ni Rubén Fedriani, usa ka kaubang imbestigador sa Instituto Astrofísica de Andalucía sa Spain, ang sentro sa galactic usa ka gubot ug naghuot nga lugar, nga gihulagway sa magnetized gas cloud nga aktibong nagporma sa mga bituon. Kining bag-o nga mga bituon sa ulahi makaapekto sa naglibot nga gas pinaagi sa ilang mga hangin, jet, ug radiation. Gipasiugda niya ang dako nga kantidad sa datos nga nakuha sa Webb, nga nagtugot sa mga tigdukiduki sa pag-dive sa mga pagkakomplikado niining grabe nga palibot.

Nahimutang mga 25,000 ka light-year ang gilay-on gikan sa Yuta, ang galactic center nagtanyag ug kahigayonan alang sa komprehensibong pagtuon sa tagsa-tagsa ka bituon gamit ang Webb telescope. Ang mga astronomo makatigom ug wala pa mahitabo nga mga pagsabot sa makuti nga mga proseso sa pagporma sa bituon ug susihon kon sa unsang paagi sila magkalahi depende sa kosmikong palibot. Ang pagtandi sa ubang mga rehiyon sa galaksiya maghatag ug kahayag kon ang sentro sa Milky Way nanganak ug mas dagkong mga bituon kon itandi sa gawas sa mga bukton niini.

Ang makapahinganghang imahe nga nakuha sa Webb dili lamang nakadani sa mga siyentista apan nagkupot usab sa saad sa pagbutyag sa mga misteryo nga naglibot sa pagkatawo sa mga bituon. Sumala sa haom nga pagkasulti ni Crowe, “Ang dagkong mga bituon maoy mga pabrika nga nagpatunghag bug-at nga mga elemento sa ilang nukleyar nga mga kinauyokan, busa ang mas maayong pagsabot niini nahisama sa pagkat-on sa sinugdanan sa kasaysayan sa kadaghanan sa uniberso.” Uban sa dugang nga pagtuki ug eksplorasyon, kini nga pagkadiskobre andam sa pag-usab sa atong pagsabot sa kosmos.

Kanunayng Gipangutana nga mga Pangutana

1. Unsa ang kamahinungdanon sa imahe nga nakuha sa James Webb Space Telescope sa NASA?

Naghatag ang imahen sa wala pa mahitabo nga mga detalye sa rehiyon nga naghimo og bituon, ang Sagittarius C, nga nahimutang sa dasok nga sentro sa atong Milky Way nga galaksiya. Gipadayag niini ang wala pa makita nga mga bahin ug nagtanyag usa ka talagsaon nga pagtan-aw sa grabe nga palibot diin nahitabo ang pagporma sa bituon.

2. Ngano nga ang sentro sa galactic usa ka hinungdanon nga lugar alang sa siyentipikong imbestigasyon?

Ang galactic center nagtugot sa mga siyentipiko sa hugot nga pagsulay sa kasamtangan nga mga teorya sa pagporma sa bituon. Ang grabe nga mga kahimtang niini naghagit sa naandan nga pagsabut ug naghatag hinungdanon nga mga panabut bahin sa pagkahimugso ug ebolusyon sa mga bituon.

3. Unsa ang mga protostar?

Ang mga protostar maoy mga bituon sa unang mga hugna sa pagkaporma. Nagpadayon sila sa pagtipon sa masa samtang sila nag-uswag ug nagpagawas sa mga outflow, nga makita sa imahe nga nakuha sa James Webb Space Telescope.

4. Unsa ang gipakita sa presensya sa ionized hydrogen?

Ang ionized hydrogen nga makita sa hulagway nagsugyot sa pagpagawas sa lagsik nga mga photon sa batan-on, dagkong mga bituon. Ang dako nga gidak-on niini nga pagbuga, ingon sa gipadayag sa teleskopyo, nakapakurat sa mga tigdukiduki ug nag-aghat sa dugang nga imbestigasyon.

5. Unsa ka layo ang sentro sa galactic gikan sa Yuta?

Ang galactic center gibana-bana nga 25,000 light-years ang gilay-on gikan sa Yuta. Ang relatibong kaduol niini makapaarang sa mga siyentista sa pagtuon sa tagsa-tagsa ka bituon ug sa pagtigom ug bililhong impormasyon bahin sa ilang mga proseso sa pagporma.