Mga Sampol sa Asteroid nga Nakolekta sa Osiris-Rex Mission Land sa NASA sa Utah

Human sa talagsaong pito ka tuig nga panaw sa kawanangan, usa ka kapsula sa kawanangan nga nagdala sa unang mga sample sa asteroid sa NASA ang malampusong midunggo sa desyerto sa Utah. Kining mahinungdanon nga kalampusan nagtimaan sa pagtapos sa Osiris-Rex nga misyon, nga nagtumong sa pagkolekta sa mga rubble ug mga sample sa abog gikan sa duol-Earth asteroid Bennu.

Ang kapsula gipagawas sa Osiris-Rex nga spacecraft nga gibana-bana nga 63,000 ka milya (100,000km) ang gilay-on gikan sa Yuta. Nagdagan padulong sa atong planeta sa usa ka talagsaon nga tulin nga mga 27,650mph (44,500km/h), naigo kini sa Utah Test and Training Range sa wala pa ang 11 am ET (4 pm BST) kaniadtong Domingo.

Wala madugay pagkahuman sa pagpagawas sa kapsula, ang spacecraft mismo, sama sa gidak-on sa usa ka transit van, mibalik sa agianan ug mibiya sa Yuta padulong sa bag-ong misyon niini. Gilauman nga magsuhid sa laing asteroid nga ginganlag Apophis, nga adunay gibanabana nga oras sa pagbiyahe nga unom ka tuig aron makaabut ang spacecraft sa destinasyon niini.

Ang mga siyentipiko nga nalambigit sa misyon sa Osiris-Rex nagtuo nga ang mga nakolekta nga mga sampol mga salin sa mga bloke sa pagtukod gikan sa unang mga adlaw sa atong solar system. Pinaagi sa pagtuon niini nga mga sampol, sila naglaum nga makabaton ug bililhong mga pagsabot sa sinugdanan sa Yuta ug sa kinabuhi mismo.

Ang misyon sa Osiris-Rex, nga nagpasabot sa "gigikanan, spectral interpretation, resource identification, security-regolith explorer," gilusad niadtong 2016 nga adunay budget nga $1 bilyon. Human makaabot sa Bennu niadtong 2018, ang spacecraft migamit ug taas nga stick vacuum sa pagtigom sa abog ug mga gagmayng bato gikan sa nawong sa asteroid niadtong 2020. Sa dagan sa panaw niini, ang spacecraft nakabiyahe ug impresibong 4 bilyong milya (6.2 bilyones ka kilometro).

Ang paningkamot sa pagbawi sa Nasa sa Utah naglakip sa mga helicopter ug usa ka temporaryo nga limpyo nga kwarto nga gipahimutang sa range. Pagkahuman sa malampuson nga pagkuha sa mga sampol, sila gikatakda nga ipadala sa usa ka bag-ong laboratoryo sa NASA's Johnson Space Center sa Houston kaniadtong Lunes.

Kining talagsaon nga milestone sa eksplorasyon sa kawanangan nag-abli sa bag-ong mga oportunidad sa pagsabot sa sinugdanan sa atong solar system ug paghatag og mga pagsabot sa pagkaporma sa Yuta ug kinabuhi sa atong planeta.

Tinubdan:

- Ang Associated Press