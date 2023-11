Ang James Webb Space Telescope Nakakuha ug Talagsaong Imahe sa Galactic Center

Ang James Webb Space Telescope, nga gipadagan sa National Aeronautics and Space Administration (NASA), bag-o lang nagpadayag sa usa ka makapahingangha nga imahe sa Sagittarius C (Sgr C), usa ka rehiyon nga nagporma og bituon nga nahimutang mga 300 light-years ang gilay-on gikan sa Sagittarius A* , ang supermassive black hole sa sentro sa atong Milky Way nga galaksiya. Kini nga pinakabag-o nga snapshot naghatag sa wala pa sukad nga lebel sa detalye ug katin-aw, nga nagpakita sa mga bahin nga wala pa makita kaniadto.

Ang punoan nga imbestigador sa tim sa obserbasyon, si Samuel Crowe, usa ka undergraduate nga estudyante sa Unibersidad sa Virginia, nagpahayag sa iyang kahinam, nga nag-ingon, "Uban sa lebel sa resolusyon ug pagkasensitibo nga makuha namon gikan sa teleskopyo sa Webb, nakita namon ang daghang mga bahin sa kini nga rehiyon alang sa. sa unang higayon.” Ang magtatambag ni Crowe, Propesor Jonathan Tan, dugang nga gipasiugda ang kamahinungdanon sa pagtuon sa sentro sa galaksiya, nga naghulagway niini ingon ang labing grabe nga palibot sa atong galaksiya, diin ang mga teorya sa pagporma sa bituon mahimong moagi sa higpit nga pagsulay.

Sulod sa imahe, gi-report sa NASA ang presensya sa usa ka pungpong sa mga protostar, nga mga bituon nga anaa pa sa proseso sa pagporma ug pagtipon sa masa. Kini nga mga protostar nagpagawas ug mga outflow nga nagpatunghag usa ka masanag nga silaw sulod sa infrared-dark nga panganod. Taliwala sa gibanabana nga 500,000 ka bituon nga nakuha sa hulagway, usa ka dako kaayong protostar, nga kapin sa 30 ka pilo sa masa sa atong Adlaw, nagdan-ag sa kinauyokan niining batan-ong pungpong. Makaiikag, ang densidad sa mitumaw nga protostar nga panganod taas kaayo nga kini nakababag sa kahayag gikan sa mga bituon nga nahimutang sa luyo niini, nga miresulta sa usa ka daw dili kaayo tapokan nga panagway.

Ang James Webb Space Telescope sa walay duhaduha nagpadayag sa daghang impormasyon bahin sa pagporma sa bituon sa mahagitong palibot sa sentro sa atong galaksiya. Uban sa iyang labaw nga mga kapabilidad, kini milabaw sa miaging infrared data, nga naghatag sa mga siyentista og bag-ong panglantaw sa pagsabot sa mga kakuti sa atong cosmic nga kasilinganan.

