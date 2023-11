Ang Europa Clipper Space Probe sa NASA: Pagdapit sa mga Yuta nga Ibilin ang Ilang Marka sa Kalawakan

Ang NASA nangandam sa pagsugod sa usa ka talagsaon nga misyon sa bulan sa Jupiter, ang Europa, uban sa ilang umaabot nga Europa Clipper space probe. Kini nga ambisyoso nga paningkamot nagtumong sa pagsuhid ug pag-imbestigar sa potensyal nga puy-anan sa bulan alang sa kinabuhi. Makapaikag, ang NASA nagtanyag usa ka higayon alang sa mga tawo gikan sa tibuuk kalibutan nga makaapil sa kini nga makasaysayanon nga pagbiyahe pinaagi sa pagbutang sa ilang mga ngalan sa usa ka microchip nga dad-on sa spacecraft.

Sa tibuok kasaysayan niini, ang NASA kanunay nga nakiglambigit sa publiko pinaagi sa paghatag og mga imbitasyon sa pagpadala sa ilang mga ngalan ngadto sa kawanangan. Kini nga tradisyon, nga gitumong sa pag-ugmad sa suporta sa publiko, nakapalambo sa usa ka lig-on nga pagbati sa koneksyon tali sa mga Earthlings ug sa mga katingalahan sa uniberso. Gikan sa pagngalan sa mga rover hangtod sa pagdala sa mga sinulat sa kamot nga mga pirma, ang NASA padayon nga nakit-an nga mamugnaon nga mga paagi aron maapil ang mga tawo sa ilang celestial nga pagpangita.

Sa kaso sa Europa Clipper, gidapit sa NASA ang mga indibidwal nga idugang ang ilang mga ngalan sa microchip nga mag-uban sa pagsusi. Samtang ang spacecraft nagpadulong sa Europa, kini motuki sa mga misteryo niini nga bulan, makuti nga pagpangita sa mga timailhan sa usa ka tinago nga kadagatan sa ilawom sa nawong niini. Dugang pa, ang misyon nagtinguha sa pag-ila sa usa ka potensyal nga landing site alang sa umaabot nga exploratory mission.

Hangtud karon, kapin sa 840,000 ka mga ngalan ang gisumite na aron ilakip sa microchip sa Europa Clipper, usa ka testamento sa talagsaon nga interes sa publiko sa eksplorasyon sa kawanangan. Dugang pa, ang spacecraft magdala og usa ka balak nga giulohan og "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" ni US Poet Laureate Ada Limon, nga naghatag pasidungog sa misteryosong kinaiyahan sa atong likido nga gigikanan.

Ang paglusad sa Europa Clipper gikatakda sa Oktubre sa sunod tuig, nga nagtimaan sa pagsugod sa panaw niini nga moagi sa Mars ug Yuta sa dili pa makaabot sa Jupiter. Ang probe nagplano sa paggugol sa pipila ka tuig nga pag-obserbar sa Europa, pagsuhid sa duha nga nag-atubang sa Jupiter ug layo nga mga kilid. Sa katapusan, ang misyon sa Europa Clipper matapos sa usa ka dramatikong pagkahagsa sa Ganymede, laing usa sa mga bulan sa Jupiter.

Kini nga paningkamot nagsilbi nga usa ka testamento sa pasalig sa NASA sa pagpauswag sa pakiglambigit sa publiko ug pagkamausisaon bahin sa uniberso. Pinaagi sa pagtugot sa mga tawo nga magbilin sa ilang marka sa Europa Clipper, gihimo sa NASA kung unsa ang mahimo nga usa ka nag-inusara nga pagsusi sa kawanangan nga usa ka cosmic nga barko nga nagrepresentar sa kolektibo nga espiritu sa eksplorasyon sa tawo.

FAQs

1. Unsaon nako sa pag-apil niini nga misyon?

Aron makaapil, bisitaha lang ang europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ ug idugang ang imong ngalan sa microchip sa spacecraft sa dili pa ang Disyembre 31.

2. Aduna bay limitasyon sa gidaghanon sa mga ngalan nga mahimong isumiter?

Dili, walay limitasyon. Gidawat sa NASA ang daghang mga ngalan kutob sa mahimo aron maapil sa microchip.

3. Madawat ba nako ang bisan unsang kumpirmasyon pagkahuman sa pagsumite sa akong ngalan?

Samtang ang NASA wala maghatag ug indibidwal nga kumpirmasyon, siguroha nga ang imong ngalan maapil sa microchip.

4. Kanus-a gipaabot nga moabot sa Europa ang Europa Clipper?

Kung maayo ang tanan, ang spacecraft mosulod sa orbit ni Jupiter sa gibana-bana nga lima ka tuig gikan sa petsa sa paglusad niini.

5. Unsa ang mahitabo sa Europa Clipper pagkahuman sa misyon niini?

Ang spacecraft giplano nga mabangga sa Ganymede, laing usa sa mga bulan sa Jupiter.