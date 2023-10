Alerto sa Solar Storm: Potensyal alang sa Grabe nga Kahinabo sa Solar Storm

By

Usa ka bag-o nga panghitabo sa solar storm nga nahitabo kaniadtong Oktubre 18 naghatag kanato og usa ka daklit nga pagtan-aw sa mga makabungog nga aurora nga makita kung ang Yuta maapektuhan sa usa ka coronal mass ejection (CME). Bisan pa, adunay karon nga posibilidad nga ang usa ka labi ka grabe nga CME mahimong modiretso sa Yuta, nga mahimo’g makapukaw sa usa ka kusog nga bagyo sa solar nga panghitabo karon o ugma.

Kini nga impormasyon gikan sa NASA's Solar and Heliospheric Observatory ug gisusi sa space weather physicist nga si Dr. Tamitha Skov. Gipaambit ni Skov ang usa ka detalyado nga 5 ka adlaw nga forecast alang sa solar nga mga bagyo karong semanaha, nga nagpakita sa potensyal alang sa back-to-back nga mga bagyo.

Suno kay Dr. Skov, may yara 65 porsiento nga tsansa nga may daku nga solar storm karon, nga may daku nga posibilidad sang isa ka menor nga bagyo nga makapatubas sing aurora. Ugma, adunay 50 porsyento nga tsansa sa usa ka grabe nga solar nga bagyo, nga makaabut sa G2 nga klase ug mahimo’g makaapekto sa gagmay nga mga satellite, mobile network, ug sensitibo nga elektroniko sa Yuta.

Importante nga hinumdoman nga ang risgo sa tunga-tunga nga latitud medyo mas ubos, nga adunay 30 porsyento nga tsansa sa gagmay nga mga bagyo karon ug usa ka 15 porsyento nga kahigayunan ugma. Bisan pa, kinahanglan gihapon nga mag-amping aron masiguro ang kaluwasan sa mga elektronik nga aparato.

Ang Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) sa NASA kay usa ka satellite nga nagtuon sa adlaw ug sa mga epekto niini sa solar system. Gisangkapan sa 12 ka siyentipikong mga instrumento, ang SOHO nagkuhag mga hulagway sa corona sa adlaw, nagsukod sa magnetic field ug velocity niini, ug nag-obserbar sa hinay nga korona sa palibot niini.

Samtang nagpadayon kami sa pag-monitor niining mga bagyo sa adlaw, importante nga magpabilin nga updated sa pinakabag-o nga mga panagna ug paghimo sa gikinahanglan nga mga pag-amping kung nagpuyo ka sa usa ka lugar nga mahimong maapektuhan sa grabe nga kalihokan sa adlaw.

