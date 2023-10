Ang 16th Annual von Braun Space Exploration Symposium sa NASA aron Pag-focus sa Pag-uswag sa Space Science ug Exploration

Giimbitahan sa NASA ang mga representante sa media sa pagtambong sa 16th Annual von Braun Space Exploration Symposium, nga mahitabo gikan sa Miyerkules hangtod Biyernes, Oktubre 25-27, sa University of Alabama sa Huntsville. Ang tema karong tuiga mao ang “Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond,” ug ang symposium magpakita sa mga mamumulong gikan sa gobyerno, industriya, ug akademya nga maghisgot sa pinakabag-o nga mga kalamboan, umaabot nga mga oportunidad, ug mga hagit sa siyensya sa kawanangan ug eksplorasyon.

Taliwala sa mga partisipante sa NASA, si Administrator Bill Nelson mohatag og mga pulong atol sa awards luncheon sa Oktubre 25. Ang paniudto maglakip usab sa diskusyon sa human landing system. Ang media nga interesadong makigsulti kang Administrator Nelson mahimong makontak si Jackie McGuinness sa [email protected]. Ang mga miyembro sa media nga interesado nga motambong sa symposium kinahanglang mokontak sa American Astronautical Society Executive Director Jim Way sa [email protected] o 703-866-0021 para sa mga kredensyal.

Magsugod ang kalihokan sa pangbukas nga mga pulong ni Joseph Pelfrey, acting director sa Marshall Space Flight Center sa NASA, nga mag-moderate usab sa usa ka panel sa Artemis sa Miyerkules sa buntag. Ang ubang mga mamumulong gikan sa Marshall Space Flight Center naglakip ni Shane Canerday, aerospace engineer; John Honeycutt, manager sa Space Launch Systems Program; Dayna Ise, deputy manager sa Science and Technology Office; Mallory James, aerospace engineer; Mary Beth Koelbl, direktor sa Engineering Directorate; Jason Turpin, senior teknikal nga lider sa Propulsion; ug Lisa Watson-Morgan, manager sa Human Landing System Program.

Para sa dugang nga impormasyon bahin sa symposium ug sa tibuok nga programa, palihog bisitaha ang astronautical.org/events/vbs.

Tinubdan: NASA PR Newswire