Gidapit sa NASA ang Tanan nga Ipadala ang Ilang Ngalan sa Jupiter's Moon Europa

Ang NASA nagtanyag usa ka talagsaon nga higayon alang sa mga mahiligon sa kawanangan nga makulit ang ilang mga ngalan sa usa ka microchip nga sakay sa Europa Clipper space probe. Ang spacecraft gikatakda nga mosulod sa orbit sa palibot sa Jupiter sa sunod nga lima ka tuig, nga adunay panguna nga katuyoan sa pagsuhid sa Europa, usa sa mga makaiikag nga bulan sa higanteng gas, sa pagpangita sa mga timailhan sa pagkapuy-an. Ang mga siyentista naghunahuna nga ang Europa mahimong adunay usa ka dagat sa ilawom sa gawas nga layer niini.

Bisan kung kini nga inisyatiba ingon bag-o, ang NASA adunay dugay na nga tradisyon sa pag-apil sa publiko ug pag-imbitar sa ilang aktibo nga pag-apil sa lainlaing mga misyon sa kawanangan. Sa 1995, ang unang Mars rover, Sojourner, ginganlan sunod sa ika-19 nga siglo nga aktibista sa katungod sa kababayen-an, Sojourner Truth, subay sa sugyot nga gihimo sa usa ka 12-anyos nga batang babaye. Ang laing pananglitan naglakip sa usa ka mini-DVD nga nagdala og liboan ka mga pirma nga gipadala ngadto sa Saturn sakay sa Cassini-Huygens probe.

Ang misyon sa Europa Clipper nagtinguha sa pag-ila sa mga potensyal nga landing site alang sa umaabot nga mga misyon sa Europa. Kini mogugol ug duha ka tuig nga pagsurbi sa kilid nga nag-atubang sa Jupiter ug laing duha ka tuig sa kilid nga nag-atubang sa higanteng gas. Sa pagtapos sa misyon niini, ang spacecraft tinuyo nga makabangga sa Ganymede, usa sa ubang mga bulan sa Jupiter.

Sa pagkakaron, kapin na sa 840,000 ka mga ngalan ang nasumite na para ilakip sa microchip, ug ang mga indibidwal aduna pa'y kahigayonan sa pagdugang sa ilang mga ngalan hangtud sa deadline sa Disyembre 31. Aron makaapil, ang mga interesadong indibidwal mahimong mobisita lang sa website sa NASA sa europa.nasa.gov ug magpalista. Dugang pa, ang Europa Clipper magdala usab og espesyal nga balak nga giulohan og “In Praise of Mystery: A Poem for Europa” nga gisulat ni US Poet Laureate Ada Limon.

Ang pagpadala sa mga ngalan ngadto sa kawanangan nagsimbolo sa walay hunong nga pagkamausisaon sa katawhan ug sa atong dili matarug nga tinguha sa pagsuhid lapas pa sa mga utlanan sa atong planeta. Samtang gisugdan sa Europa Clipper ang epiko nga panaw niini, dad-on niini ang mga pangandoy ug pangandoy sa liboan ka mga indibidwal, ang tanan naghinamhinam nga magbilin sa ilang marka sa halapad nga uniberso.

Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana (FAQ)

1. Aduna bay makaapil niini nga inisyatiba?

Hingpit nga! Kini nga inisyatibo bukas sa tanan, nga nagtugot sa bisan kinsa nga ipadala ang ilang ngalan sa bulan sa Jupiter nga Europa.

2. Kanus-a ang deadline sa pagsumite sa mga ngalan?

Ang deadline sa pagsumite sa mga ngalan kay Disyembre 31.

3. Unsa ang ubang mga butang nga dad-on sa Europa Clipper?

Gawas sa mga ngalan, ang spacecraft magdala usab og balak nga giulohan og “In Praise of Mystery: A Poem for Europa” nga gisulat ni US Poet Laureate Ada Limon.

4. Unsa ang katuyoan sa misyon sa Europa Clipper?

Ang nag-unang katuyoan sa misyon sa Europa Clipper mao ang pag-usisa sa Europa ug pagpangita sa mga timailhan sa pagkapuy-an, ingon man pag-ila sa usa ka potensyal nga landing site alang sa umaabot nga mga misyon sa bulan.

5. Pila na ka ngalan ang nakolekta hangtod karon?

Kapin sa 840,000 ka mga ngalan ang nakolekta na para sa misyon sa Europa Clipper.