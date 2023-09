Ang Astronaut nga si Frank Rubio Nakatakdang Mobalik sa Yuta Human sa Record-Breaking Space Mission

By

Ang NASA astronaut nga si Frank Rubio, kinsa naghupot sa rekord sa US alang sa pinakataas nga padayon nga panahon nga gigugol sa kawanangan, gikatakda nga mobalik sa Yuta sa Septiyembre 27, nga nagtapos sa usa ka misyon nga milungtad og kapin sa usa ka tuig sa International Space Station (ISS). Si Rubio, kauban ang duha ka Russian nga cosmonauts, Sergey Prokopyev ug Dmitri Petelin, orihinal nga na-stranded sa low-Earth orbit tungod sa usa ka coolant leak sa ilang giplanong biyahe pauli, usa ka Soyuz capsule nga nakadunggo sa space station, niadtong Disyembre 2022.

Aron matubag ang isyu, ang NASA ug ang ahensya sa kawanangan sa Russia nga Roscosmos nagpalugway sa ekspedisyon sa mga tripulante sa dugang nga unom ka bulan. Ilang nadeterminar nga ang leaky nga kapsula dili angayan nga dad-on sa balay ang mga tripulante, tungod kay kini nagdala sa risgo sa sobrang kainit sa panahon sa pagsulod pag-usab sa atmospera sa Yuta. Ingon usa ka sangputanan, ang mga tripulante mobalik sa Yuta sa usa ka kapuli nga kapsula nga Soyuz nga gipadala nga wala’y sulod.

Sa tibuok niyang extended space mission, si Rubio nagpabiling regular nga nakigkontak sa iyang pamilya ug nagsalig sa iyang mga tripulante alang sa suporta. Gihatagan niya og gibug-aton ang kahinungdanon sa pagpangita og balanse tali sa trabaho ug pagpahayahay aron mapadayon ang iyang kahimsog sa pangisip. Ang misyon ni Rubio, nga mikabat sa 371 ka sunud-sunod nga mga adlaw sa kawanangan, nakabuak sa kanhing record sa US nga gitakda sa astronaut nga si Mark Vande Hei niadtong 2021.

Bisan pa sa nagpadayon nga gubat sa Russia-Ukraine ug geopolitical nga tensyon, ang NASA ug Roscosmos nagpadayon sa ilang pagtinabangay nga mga paningkamot sa ISS. Gidawat sa mga tripulante ang balita sa ilang gipalawig nga misyon, ug ang manager sa programa sa space station sa NASA, si Joel Montalbano, nagbiaybiay nga naghisgot sa posibilidad nga molupad sa ice cream ingon usa ka ganti.

Si Rubio, usa ka medical doctor, nipadayag nga dili unta niya dawaton ang misyon kon nasayod pa siya nga mapalayo siya sa iyang pamilya sulod sa kapin sa usa ka tuig. Bisan pa, gipahimuslan niya ang iyang oras sa kawanangan pinaagi sa pagpahigayon sa panukiduki sa pagkasunog, pag-apil sa mga pagtuon sa kahimsog sa tawo, ug pag-atiman sa mga kamatis sa kawanangan isip bahin sa iyang paboritong eksperimento sa siyensya.

Aron masaksihan ang pagbiya ni Rubio gikan sa estasyon sa kawanangan, ang mga tumatan-aw mahimong magtan-aw sa NASA TV sa website sa ahensya kaniadtong Setyembre 27. Ang barko gikatakda nga mobiya sa pantalan sa estasyon sa kawanangan sa alas 3:51 sa buntag ET, nga adunay coverage sa landing sugod sa 6 am ET .

Tinubdan: NASA, Mashable