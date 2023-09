Usa ka Potensyal nga Bag-ong Tambal sa Alzheimer Makapamenos sa Panghubag sa Utok ug Makapauswag sa Memorya

By

Ang mga tigdukiduki gikan sa The Picower Institute for Learning and Memory sa MIT nakahimo og mahinungdanon nga pag-uswag sa pagtambal sa Alzheimer's disease pinaagi sa pagpalambo sa usa ka tambal nga makapamenos sa panghubag sa utok ug makapauswag sa memorya. Ang tambal, nga gitawag ug A11, nagpuntirya sa genetic transcription factor nga gitawag ug PU.1, nga maoy responsable sa sobrang pagpahayag sa mga gene nga makapahubag sa immune cells sa utok panahon sa Alzheimer's disease. Gipugngan sa A11 ang kalihokan sa PU.1 pinaagi sa pag-recruit sa mga protina nga nagpugong sa pagpahayag niining mga gene nga makapahubag.

Ang panghubag usa ka dakong bahin sa patolohiya sa sakit nga Alzheimer, ug ang pagpangita og epektibo nga mga pagtambal napamatud-an nga lisud. Pinaagi sa preclinical nga mga pagsulay sa mga kultura sa selula sa tawo ug mga modelo sa mouse sa Alzheimer, nakit-an sa mga tigdukiduki nga ang A11 nagpamenos sa panghubag sa mga selula nga sama sa microglia sa tawo ug daghang mga modelo sa mouse sa Alzheimer's disease. Kini usab kamahinungdanon pagpalambo sa cognition sa mga ilaga.

Gikumpara sa mga tigdukiduki ang ekspresyon sa gene sa mga sample sa utok sa postmortem gikan sa mga pasyente sa Alzheimer ug mga kontrol sa dili Alzheimer. Nadiskobrehan nila nga ang Alzheimer's moresulta sa dagkong kausaban sa microglial gene expression, ug ang pagtaas sa PU.1 nga nagbugkos sa mga target sa gene nga makapahubag usa ka mahinungdanong bahin niini nga mga kausaban. Pagpaubos sa PU.1 nga kalihokan sa usa ka modelo sa mouse sa pagkunhod sa panghubag ug neurodegeneration sa Alzheimer.

Gisusi sa team ang kapin sa 58,000 ka gagmay nga molekula aron makit-an ang mga compound nga makapakunhod sa paghubag ug mga gene nga may kalabutan sa Alzheimer nga gi-regulate sa PU.1. Ang A11 mao ang labing kusgan sa unom ka katapusang mga kandidato. Sa mga eksperimento nga gihimo sa mga selula nga sama sa microglia sa tawo, gipaubos sa A11 ang pagpahayag ug pagtago sa mga makapahubag nga cytokine ug gipugngan ang microglia nga mag-overreact sa mga timailhan sa panghubag.

Ang dugang nga panukiduki gikinahanglan aron sa pagpalambo ug pagsulay sa A11 isip usa ka pagtambal sa Alzheimer's disease. Kini nga promisa nga tambal mahimong makatampo sa pagpauswag sa labi ka epektibo nga mga terapiya alang niining makaguba nga sakit sa neurodegenerative.

– Alzheimer's Disease Definition: Ang Alzheimer's disease usa ka sakit nga moatake sa utok, hinungdan sa pagkunhod sa abilidad sa pangisip nga mograbe paglabay sa panahon. Kini ang labing kasagaran nga porma sa dementia ug nag-asoy sa 60 hangtod 80 porsyento sa mga kaso sa dementia. Wala’y tambal karon alang sa sakit nga Alzheimer, apan adunay mga tambal nga makatabang sa pagpagaan sa mga sintomas.

- Kahulugan sa MIT: Ang MIT usa ka acronym sa Massachusetts Institute of Technology. Kini usa ka prestihiyosong pribado nga unibersidad sa panukiduki sa Cambridge, Massachusetts nga natukod kaniadtong 1861. Giorganisar kini sa lima ka Eskuylahan: arkitektura, inhenyero, tawhanon, arte ug sosyal nga siyensya, pagdumala, ug siyensya. Ang epekto sa MIT naglakip sa daghang mga kauswagan sa siyensya ug pag-uswag sa teknolohiya. Ang misyon niini mao ang pagpangita sa sukaranan nga kahibalo bahin sa kinaiyahan ug pamatasan sa mga sistema sa kinabuhi ug ang paggamit sa kana nga kahibalo aron mapauswag ang kahimsog, mapalugway ang kinabuhi, ug makunhuran ang sakit ug kakulangan.

– National Institutes of Health Definition: Ang National Institutes of Health (NIH) mao ang nag-unang ahensya sa gobyerno sa Estados Unidos nga responsable sa biomedical ug public health research. Naghimo kini og kaugalingon nga siyentipikong panukiduki pinaagi sa Intramural Research Program (IRP) niini ug naghatag ug dagkong biomedical research nga pondo sa non-NIH nga mga pasilidad sa panukiduki pinaagi sa Extramural Research Program niini. Ang misyon niini mao ang pagpangita sa sukaranan nga kahibalo bahin sa kinaiyahan ug pamatasan sa mga sistema sa kinabuhi ug ang paggamit sa kana nga kahibalo aron mapauswag ang kahimsog, mapalugway ang kinabuhi, ug makunhuran ang sakit ug kakulangan.