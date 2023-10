Usa ka Bag-ong Unibersal nga Balaod sa Kinaiyahan: Ang Ebolusyon Magamit sa Tanang Komplikado nga Sistema

By

Usa ka grupo sa mga siyentista ug mga pilosopo ang nagpaila sa usa ka makapalig-on nga konsepto nga ilang gitawag nga "usa ka nawala nga balaod sa kinaiyahan." Nangatarungan sila nga ang ebolusyon dili limitado sa biolohikal nga kinabuhi kondili usa ka sukaranang proseso nga magamit sa tanang komplikadong sistema sa uniberso, gikan sa celestial nga mga lawas ngadto sa atomic nga mga istruktura. Gisugyot sa team ang "Law of Increasing Functional Information," nga nag-ingon nga ang bisan unsang sistema, buhi o walay kinabuhi, mo-evolve kung lain-laing mga configuration ang moagi sa pagpili base sa functionality.

Giila sa mga tigdukiduki ang tulo nga nagpaila nga mga kinaiya sa nag-uswag nga mga sistema: pagkadaghan sa mga sangkap, pagkalainlain sa mga kahikayan, ug pagpili alang sa function. Gisugyot nila nga kini nga mga kinaiya kasagaran sa mga komplikado nga nag-uswag nga mga sistema sa lainlaing mga natad.

Ang yawe niining unibersal nga balaod sa kinaiyahan anaa sa konsepto sa "pagpili alang sa gimbuhaton." Gipalapdan sa mga tigdukiduki ang teorya ni Darwin sa natural nga pagpili, nga giklasipikar ang function sa tulo nga lahi: kalig-on, dinamikong pagpadayon, ug bag-o. Ang pag-andar dili na limitado sa mga kinaiya nga mabuhi, apan naglakip sa mga hiyas nga nakatampo sa nagpadayon nga paglungtad, pagkalainlain, ug pagkakomplikado sa usa ka sistema.

Ang pagtuon nag-ilustrar niini nga teorya uban sa mga pananglitan gikan sa biological ug non-biological nga konteksto. Gipasiugda niini ang ebolusyonaryong panaw sa kinabuhi sa Yuta, gikan sa pagtumaw sa photosynthesis ngadto sa pagpalambo sa komplikadong mga kinaiya. Bisan pa, ang konsepto sa ebolusyon labaw pa sa organikong kinabuhi. Ang mineral nga gingharian, pananglitan, nagpakita sa kaugalingon nga ebolusyonaryong agianan, diin ang yano nga mga pag-configure sa mineral nagpatungha sa labi ka komplikado sa paglabay sa panahon.

Dugang pa, ang mga bituon mismo naghawas sa usa ka ebolusyonaryong kahibulongan pinaagi sa paghimog mas bug-at nga mga elemento, nga nakaamot sa pagkadaiya ug pagkakomplikado sa kemikal sa uniberso.

Ang panukiduki nagpasiugda nga ang Darwinian nga ebolusyon usa ka espesyal nga kaso sulod niining mas lapad nga natural nga panghitabo. Gisugyot niini nga ang mga prinsipyo nga nagmaneho sa pagkalainlain sa kinabuhi sa Yuta magamit usab sa mga walay kinabuhi nga sistema.

Kini nga pagtuon, nga gipatik sa Proceedings of the National Academy of Sciences, usa ka hiniusang paningkamot nga naglambigit sa mga siyentipiko gikan sa lainlaing mga disiplina. Pinaagi sa pag-ila sa unibersal nga kalagmitan sa komplikadong mga sistema aron makamugna og bag-o, kalig-on, ug dinamikong pagpadayon, kini nga panukiduki nag-usab sa atong pagsabot sa ebolusyon isip usa ka kinaiyanhon nga kinaiya sa atong kanunay nga nag-uswag nga uniberso.

