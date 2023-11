Bag-ong Milestones nga Nakab-ot sa Fall 2023 Convocation: Pagsaulog sa mga Pioneer sa Science ug Art

Atol sa Fall 2023 Convocation nga gipahigayon sa Place des Arts, gibana-bana nga 1,000 ka mga estudyante ang naglakaw tabok sa Salle Wilfrid-Pelletier stage aron makadawat sa ilang maayong pagkakuha nga mga grado. Gipahimuslan sa Unibersidad kini nga oportunidad sa pag-ila sa talagsaon nga mga indibidwal alang sa ilang talagsaong kontribusyon sa syensya ug arte.

Usa sa maong indibidwal nga gipasidunggan atol sa seremonyas sa buntag mao si MiMi Aung, kinsa gipresentar sa prestihiyosong Doctor of Science, honoris causa. Si Aung, usa ka pioneer nga space engineer, nakahimo og kasaysayan samtang nagtrabaho sa Jet Propulsion Laboratory (JPL) sa NASA. Gipangunahan niya ang paghimo ug malampuson nga paglupad sa labing una nga ayroplano aron makab-ot ang gipaandar ug kontrolado nga paglupad sa laing planeta. Ang groundbreaking nga ayroplano nga ginganlag "Ingenuity" milupad sa nipis nga atmospera sa Mars ug nagpabilin nga naglupad sa hangin sulod sa usa ka impresibo nga 39 segundos. Sa pagtandi, ang unang paglupad sa Wright brothers sa Yuta milungtad lamang ug 12 segundos. Ang pagkamaalamon ni Aung misangpot sa kapin sa 60 ka malampuson nga mga misyon alang sa “Ingenuity” sa miaging duha ka tuig. Sa pagpalapad sa iyang kapunawpunawan, si Aung bag-o lang miapil sa Project Kuiper sa Amazon isip direktor sa pagdumala sa teknikal nga programa, diin gitumong niya nga madugangan ang global broadband internet access pinaagi sa satellite network sa ubos nga orbit sa Yuta.

Sa seremonya sa Convocation sa hapon, gipasidunggan sa Unibersidad si Robert Houle, usa ka artista ug gradwado sa McGill, nga adunay gitamod nga titulo sa Doctor of Laws, honoris causa. Ang panaw ni Houle isip usa ka residential school survivor nagdala kaniya sa pagpangita og kahupayan ug pagpahayag sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagpintal ug pagdrowing. Sulod sa miaging lima ka dekada, nahimo siyang usa sa mga bantog nga numero sa kontemporaryo nga arte sa Canada. Gipahinungod ni Houle ang iyang kinabuhi sa pagpasiugda alang sa pag-ila sa mga Lumad nga artista ug pag-establisar sa Lumad nga liderato sulod sa akademiko ug kultural nga mga institusyon. Nailhan, nahimo siyang unang curator sa kontemporaryong Lumad nga arte sa Canadian Museum of Civilization ug siya usab ang unang propesor sa Indigenous Studies sa Ontario College of Art and Design. Ang talagsaon nga mga kontribusyon ni Houle sa arte sa Canada nakakuha kaniya daghang mga pasidungog, lakip ang Janet Braide Memorial Award alang sa Excellence sa Kasaysayan sa Art sa Canada, nga iyang nadaog kaduha.

Ang Fall 2023 Convocation nagsaulog sa mga nahimo niining talagsaon nga mga indibidwal nga nagduso sa mga utlanan sa syensya ug arte. Ang ilang epektibo nga mga kontribusyon sa walay duhaduha makadasig sa umaabot nga mga henerasyon sa pagkab-ot sa bag-ong mga kahitas-an ug paghimo og malungtarong kabilin sa ilang kaugalingon.

FAQ

Unsa ang honoris causa?

Ang Honoris causa usa ka Latin nga termino nga gigamit sa pagpaila sa usa ka honorary degree nga gihatag sa usa ka unibersidad o institusyon nga wala ang nakadawat nakakompleto sa naandan nga mga kinahanglanon sa akademiko.

Kinsa si MiMi Aung?

Si MiMi Aung usa ka pioneer nga space engineer nga nanguna sa paghimo ug paglupad sa labing una nga ayroplano, nga ginganlag "Ingenuity," aron makab-ot ang gipadagan ug kontrolado nga paglupad sa laing planeta.

Kinsa si Robert Houle?

Si Robert Houle usa ka artista, survivor sa residential school, ug prominenteng tawo sa kontemporaryong arte sa Canada. Nailhan siya sa iyang walay kakapoy nga adbokasiya alang sa mga Lumad nga artista ug liderato sulod sa mga institusyong pang-akademiko ug kultura.