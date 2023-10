Ang Epekto sa Spacecraft sa Ibabaw nga Atmospera sa Yuta Gipadayag sa mga Siyentista

By

Nadiskobrehan sa mga siyentipiko nga ang mga tinumpag gikan sa mga rocket ug spacecraft nga nahabilin sa ibabaw nga atmospera sa Yuta mahimong adunay malungtarong epekto sa klima. Usa ka bag-o nga pagtuon nga gipatik sa Proceedings of the National Academy of Sciences nagpadayag sa daghang gidaghanon sa aluminum ug exotic nga mga metal sa stratosphere sa Yuta. Ang grupo sa mga tigdukiduki nakahimo sa pag-ila niining talagsaon nga mga metal nga naggikan sa spacecraft nga nasunog sa panahon sa pagsulod pag-usab. Kini nga pagpangita nagpatunghag mga kabalaka bahin sa kung giunsa ang pag-uswag sa industriya sa wanang nakaapekto sa ibabaw nga atmospera sa Yuta.

Ang pagtuon naglambigit sa pag-operate ug espesyal nga research plane nga nasangkapan ug sensitibong himan sa pagkolekta ug aerosol sa atmospera. Ang nakolektang datos nagpakita nga kapin sa 20 ka elemento, lakip ang lithium, aluminum, copper, ug lead, anaa sa mga ratios nga katumbas sa gigamit sa spacecraft. Kini nga mga metal nakit-an sa mga 10% sa mga partikulo sa sulfuric acid, nga hinungdanon alang sa pagpanalipod ug pag-buffer sa ozone layer.

Ang nagkadaghan nga mga paglansad sa rocket nakatampo sa pagtipon sa kini nga mga partikulo sa metal sa stratosphere. Sa 2022, adunay usa ka record-breaking nga 180 nga paglansad sa rocket, ug kini nga gidaghanon gilauman nga motaas samtang ang industriya sa kawanangan nagpadayon sa paglansad sa daghang mga satellite ug spacecraft. Gipasiugda sa mga tigdukiduki ang panginahanglan nga masabtan ang epekto sa paglupad sa kawanangan sa planeta, labi na sa ozone layer, nga adunay hinungdanon nga papel sa pagsuhop sa makadaot nga radiation gikan sa Adlaw.

Ang mga kaplag sa pagtuon nagpasiugda sa pagkadinalian sa pagtuon ug pagsabot sa mga kausaban nga nahitabo sa atmospera sa Yuta. Ang epekto sa pag-okupar sa tawo ug mga kalihokan sa kawanangan mahimong mas mahinungdanon kaysa sa nahunahunaan kaniadto. Mahinungdanon nga unahon ang panukiduki sa atong planeta aron mas masabtan ug maminusan ang mga potensyal nga sangputanan sa pagsuhid sa kawanangan.

