Ang Panahon sa Kalawakan Nagbiya sa Iyang Marka sa Atmospera sa Yuta

Usa ka bag-o nga pagtuon nga gipatik sa Proceedings of the National Academy of Sciences nagpadayag nga ang Space Age adunay epekto sa atmospera sa Yuta. Nakaplagan sa mga tigdukiduki ang daghang mga metal sa mga aerosol sa atmospera, lagmit gikan sa nagkadaghang mga spacecraft ug satellite nga paglansad ug pagbalik. Kini nga presensya sa metal nag-usab sa chemistry sa atmospera, nga posibleng makaapekto sa ozone layer ug klima.

Gipangunahan ni Dan Murphy gikan sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ang research team nakadiskobre ug kapin sa 20 ka elemento sa ratios nga mohaum sa gigamit sa spacecraft alloys. Ilang naobserbahan nga ang gibug-aton sa pipila ka mga metal, sama sa lithium, aluminum, copper, ug tingga, gikan sa pagsulod pag-usab sa mga salakyanan sa kawanangan labaw kaayo sa mga konsentrasyon niini nga mga metal nga makita sa natural nga cosmic dust. Sa makapakurat, hapit 10% sa dagkong mga partikulo sa sulfuric acid, nga makatabang sa pagpanalipod ug pag-buffer sa ozone layer, adunay aluminum ug ubang mga metal sa spacecraft.

Gibanabana sa mga siyentista nga sa 2030, hangtod sa 50,000 pa ka satellite ang mahimong makaabot sa orbit. Kini nagpasabot nga, sa sunod nga pipila ka dekada, hangtod sa katunga sa stratospheric sulfuric acid nga mga partikulo mahimong adunay mga metal gikan sa pagsulod pag-usab. Ang mga epekto niini sa atmospera, sa ozone layer, ug sa kinabuhi sa Yuta wala pa mahibaloi.

Ang pagtuon sa stratosphere lisud, tungod kay kini usa ka rehiyon diin ang mga tawo wala magpuyo. Ang pinakataas nga mga flight lamang ang makasulod niini nga rehiyon sulod sa mubo nga panahon. Bisan pa, isip bahin sa Airborne Science Program sa NASA, gigamit sa mga siyentipiko ang mga eroplano sa panukiduki aron mangolekta mga sample sa stratosphere. Ang mga instrumento gilakip sa cone sa ilong aron masiguro nga ang hangin nga gisampol presko ug dili mabalda.

Ang stratosphere usa ka lig-on ug daw kalmado nga layer sa atmospera. Kini usab ang pinuy-anan sa ozone layer, usa ka hinungdanon nga sangkap sa pagpanalipod sa kinabuhi sa Yuta gikan sa makadaot nga ultraviolet radiation. Sa milabayng pipila ka dekada, ang ozone layer nameligro, apan ang tibuok-kalibotang mga paningkamot gihimo sa pag-ayo ug pagpuno niini.

Ang nagkadaghan nga mga paglansad ug pagbalik sa wanang ang responsable sa pagpaila sa daghang mga metal sa stratosphere. Samtang gilunsad ang mga rocket ug gipakatap ang mga satellite, nagbilin sila usa ka agianan sa mga partikulo sa metal nga adunay potensyal nga makaapekto sa atmospera sa mga paagi nga gisulayan pa sabton sa mga siyentista.

Sa konklusyon, ang pagtuon nagpasiugda sa panginahanglan alang sa dugang nga panukiduki aron mahibal-an ang eksaktong mga sangputanan sa Space Age sa atmospera sa Yuta. Ang mga kaplag nagsugyot nga ang nagkadaghang presensya sa mga metal gikan sa spacecraft ug mga satellite mahimong adunay mga implikasyon sa klima, sa ozone layer, ug sa kinatibuk-ang puy-anan sa atong planeta.

– Titulo: Ang Panahon sa Kalawakan Nagbiya na sa Iyang Marka sa Atmospera sa Yuta

- Tinubdan: Mga Pamaagi sa National Academy of Sciences