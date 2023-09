Gibuntog ni Kim Kardashian ang Iyang Kahadlok sa mga Spider sa Set sa AHS: Delicate

By

Si Kim Kardashian, ang reality TV star ug entrepreneur, bag-o lang nag-atubang sa iyang mga kahadlok samtang nagtrabaho sa set sa American Horror Story: Delicate. Sa usa ka promotional photo shoot alang sa maong show, si Kardashian makita nga nag-posing nga adunay dako nga tarantula sa iyang lawas. Ang imahe, nga gipaambit sa social media, dali nga nakakuha sa atensyon ug nagpukaw sa mga panag-istoryahanay bahin sa pag-atubang sa mga kahadlok.

Sa caption nga kauban sa litrato, giangkon ni Kardashian, "I am so afraid of spiders." Kining prangka nga pagkumpisal gikan sa usa ka celebrity nga adunay milyon-milyon nga mga sumusunod nagpasiugda sa usa ka komon nga kahadlok nga gipaambit sa daghang mga tawo.

Ang pag-atubang sa mga kahadlok dili sayon ​​nga buluhaton, ug alang kang Kardashian, kini nagpasabot sa pag-atubang sa iyang arachnophobia sa ulo. Pinaagi sa kinabubut-ong pagtugot sa usa ka tarantula nga mokamang kaniya, iyang gipakita ang dakong kaisog ug kaandam sa pagduso sa iyang mga utlanan.

Kining lig-on nga hulagway usa ka gamhanang pahinumdom nga ang kahadlok mahimong mabuntog uban ang determinasyon ug kaandam nga mogawas sa komportableng dapit sa usa. Nagsilbi kini nga inspirasyon alang sa mga indibidwal nga nanlimbasug sa ilang kaugalingon nga mga kahadlok nga atubangon sila.

Ang photo shoot ug ang pagkamatinud-anon ni Kardashian bahin sa iyang mga kahadlok nakapukaw sa mga panag-istoryahanay bahin sa kinaiyahan sa kahadlok ug kung giunsa kini makapugong sa mga tawo sa lainlaing mga bahin sa kinabuhi. Ang pagbuntog sa mga kahadlok mahimong mosangpot sa personal nga pagtubo ug usa ka pagbati sa paghatag gahum.

Sa kinatibuk-an, ang maisog nga lakang ni Kim Kardashian sa set sa AHS: Delicate nagsilbing pahinumdom nga ang pag-atubang sa mga kahadlok usa ka maisugon nga buhat nga makadasig sa uban sa pag-atubang sa ilang kaugalingon nga kahadlok ug pagbuntog niini.

Kahulugan:

– Tarantula: Usa ka matang sa dako, balhiboon nga kaka nga sagad gikahadlokan sa mga tawo tungod sa hitsura niini.

Tinubdan:

– Dailymail.com