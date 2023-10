Gi-enlist ni Jaffa Cakes si Bonnie Tyler aron Mabutyag ang Misteryo sa Lunar Eclipse

By

Ang Welsh singer nga si Bonnie Tyler, naila sa iyang hit nga kanta nga “Total Eclipse of the Heart,” nakig-uban sa McVitie's Jaffa Cakes aron mahatagan ug kahayag ang makabibihag nga panghitabo sa lunar eclipse. Ang iconic nga "total eclipse" advert gikan sa 1999 nabuhi pag-usab, ning higayona nagpakita ni Tyler samtang siya naggiya sa usa ka bag-ong henerasyon sa mga tumatan-aw pinaagi sa mahika nga kasinatian.

Sa orihinal nga advert, usa ka magtutudlo sa eskwelahan migamit ug Jaffa Cake aron ipatin-aw ang lain-laing mga hugna sa bulan sa iyang klase. Karon, kauban si Bonnie Tyler sakay, ang ad nagtanyag usa ka bag-ong pagkuha sa kini nga panaw sa edukasyon. Pinaagi sa paglakip sa iyang koneksyon sa mga butang nga may kalabotan sa eklipse, naglaum si Tyler nga mapalalom ang pagsabut sa kalangitan sa kagabhion alang sa mga tawo sa tibuuk UK.

Samtang dalaygon ang misyon sa pag-edukar sa publiko bahin sa siyensiya luyo sa lunar phenomenon, kini nagpatunghag pangutana: Ang Jaffa Cakes ba tinuod nga giklasipikar ingong biskwit o cake? Kining nagpadayon nga debate nakapalibog sa mga konsumidor sulod sa daghang katuigan.

FAQ:

P: Unsa ang lunar eclipse?

A: Ang usa ka lunar eclipse mahitabo sa diha nga ang Yuta moabut taliwala sa Adlaw ug sa Bulan, hinungdan nga ang Bulan natago sa anino sa Yuta.

P: Giunsa paggamit sa advert ang koneksyon ni Bonnie Tyler sa mga butang nga may kalabotan sa eklipse?

A: Gipakita sa advert si Tyler nga naghisgot sa siyensya luyo sa mga eklipse sa bulan, nga gigamit ang iyang kabantog ug koneksyon sa "Total Eclipse of the Heart" aron madani ang mga tumatan-aw.

P: Importante ba ang klasipikasyon sa Jaffa Cakes isip biskwit o cake?

A: Ang klasipikasyon nahimong usa ka punto sa panagbingkil ug pagkamausisaon alang sa mga konsumedor, nga mitultol sa nagpadayon nga mga debate mahitungod sa kinaiya sa Jaffa Cakes.

P: Asa ko makatan-aw sa bag-ong ad?

A: Mahimo nimong tan-awon ang bag-ong advert nga adunay Bonnie Tyler ug ang Jaffa Cakes lunar eclipse nga kampanya sa [opisyal nga website sa McVitie](https://www.mcvities.co.uk/).