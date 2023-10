Gisaksihan sa mga Astronomo ang Unang Infrared Aurora sa Uranus, Nagpadayag sa Kahayag sa Katingad-an nga Magnetic Fields

By

Usa ka groundbreaking nga nadiskobrehan ang nahimo sa mga astronomo, samtang ilang naobserbahan ang infrared aurora sa planetang Uranus sa unang higayon. Kining kulbahinam nga pag-uswag nagtanyag ug bililhong mga pagsabot sa talagsaong mga magnetic field nga anaa sa lagyong nagyelo nga mga higante sa atong solar system.

Ang Aurorae, nga kasagarang nailhan nga Northern ug Southern Lights, kasagaran tungod sa solar wind nga nagbangga sa mga partikulo nga adunay kusog kaayo sa atmospera sa Yuta. Kini nga pagbangga nag-ionize sa mga partikulo, hinungdan nga sila nagbuga ug kahayag ug nagmugna sa madanihon nga berde ug purpura nga mga pasundayag nga atong makita sa mga polar nga rehiyon.

Ang susamang mga porma sa aurora naobserbahan sa ubang mga planeta, sama sa gubot nga kalangitan sa Jupiter ug sa mga bulan niini. Niadtong 1986, ang Voyager 2 probe naghatag sa unang pagtan-aw sa ultraviolet aurorae sa Uranus. Bisan pa, kini nga bag-o nga pagkadiskobre nagtimaan sa unang higayon nga ang usa ka infrared aurora nadokumento sa planeta.

Dili sama sa atmospera sa Yuta, nga sa panguna gilangkuban sa nitrogen ug oksiheno, ang Uranus adunay atmospera nga gidominahan sa hydrogen ug helium. Ingon usa ka sangputanan, ang aurorae sa Uranus nagpagawas sa kahayag sa mga wavelength sa gawas sa makita nga spectrum, sama sa infrared. Nagpasabot kini nga kining mga celestial nga mga pasundayag nagpabilin nga dili makita sa mata sa tawo, nga kulang sa hayag nga mga kolor nga makita sa atong planeta.

Bisan pa niana, gamit ang gamhanang teleskopyo sa Keck II sa Hawaii, ang mga siyentista nakahimo sa pag-obserbar ug pag-analisar sa espesipikong mga wavelength sa infrared nga kahayag nga gipagawas ni Uranus. Gipunting nila ang infrared nga kahayag nga gipagawas sa usa ka gikarga nga partikulo nga gitawag H3+, nga makatabang sa pagsukod sa temperatura sa partikulo ug densidad sa atmospera.

Nakaplagan sa mga tigdukiduki nga ang densidad sa H3+ sa atmospera sa Uranus misaka ug 88 porsiyento, bisan pa sa gamayng kausaban sa temperatura. Gipasangil nila kini sa kalihokan sa auroral nga nagpakusog sa ionization. Kini nga mga nahibal-an naghatag hinungdanon nga ebidensya alang sa teorya nga ang kusog nga aurorae adunay hinungdanon nga papel sa pagpainit sa higanteng mga planeta sama sa Uranus, nga nagduso sa kainit gikan sa aurora padulong sa magnetic equator.

Dugang pa, ang talagsaong magnetic field sa Uranus ug ang nagyelo nga katugbang niini nga Neptune dugay nang nakapalibog sa mga siyentipiko. Ang mga magnetic pole niini nga mga planeta katingad-an nga sayop nga pagkahan-ay sa ilang rotational spin axes. Tungod kay ang kalihokan sa auroral hugot nga gihigot sa magnetic field sa planeta, ang team nagtuo nga ang pagtuon sa aurora sa Uranus makatabang sa pagbutyag sa misteryo sa luyo sa mga misaligned magnetic field.

Makapainteres, kini nga panukiduki mahimo usab nga maghatag kahayag sa mga misteryosong proseso nga nahitabo sa Yuta, sama sa geomagnetic reversal, diin ang amihanan ug habagatan nga mga poste sa planeta epektibo nga nagbalhinbalhin. Ang pagsabut sa epekto niini nga mga panghitabo hinungdanon alang sa mga sistema nga nagsalig sa magnetic field sa Yuta, lakip ang mga satellite, komunikasyon, ug nabigasyon.

Ang groundbreaking nga pagtuon, nga gipangulohan ni Emma Thomas, usa ka PhD nga estudyante sa University of Leicester School of Physics and Astronomy, nagpalapad sa atong pagsabot sa lagyong yelo nga mga higante sa atong solar system. Pinaagi sa pagbutyag sa mga misteryo sa aurora sa Uranus ug pagbutyag sa mga sekreto sa magnetic field niini, ang mga siyentista naglaom nga makabaton ug bililhong mga pagsabot sa ubang mga exoplanet nga adunay susamang mga kinaiya, nga posibleng magpadayag sa ilang pagkahaom sa pagsuporta sa kinabuhi.

Kanunayng Gipangutana nga mga Pangutana

Q: Unsa ang aurora?



A: Ang aurora usa ka natural nga panghitabo nga gipahinabo sa interaksyon tali sa solar winds ug charged particles sa atmospera sa usa ka planeta, nga miresulta sa pagbuga sa kahayag.

P: Unsay hinungdan sa Northern ug Southern Lights sa Yuta?



A: Ang Northern ug Southern Lights tungod sa solar wind nga nagbangga sa mga charged particle sa atmospera sa Yuta, ilabina duol sa mga poste sa planeta.

P: Ngano nga ang aurorae sa Uranus dili makita sa mata sa tawo?



A: Ang Aurorae sa Uranus nagpagawas ug kahayag sa mga wavelength gawas sa makita nga spectrum, sama sa infrared. Tungod kay ang mata sa tawo makakita lamang sa makita nga kahayag, kini nga mga aurorae nagpabilin nga dili makita.

P: Giunsa pagkadiskobre ang infrared aurora sa Uranus?



A: Gigamit sa mga siyentipiko ang teleskopyo sa Keck II sa Hawaii sa pag-obserbar ug pag-analisar sa mga piho nga wavelength sa infrared nga kahayag nga gipagawas sa planetang Uranus, nga nagtutok sa kahayag nga gipagawas sa usa ka gikargahan nga partikulo nga nailhan nga H3+.

P: Sa unsang paagi ang pagtuon sa aurora sa Uranus makatabang nga masabtan ang magnetic field sa Yuta?



A: Ang misaligned magnetic field sa Uranus naghatag ug kahigayonan sa mga siyentista sa pagtuon sa mga epekto sa kalihokan sa auroral ug magnetic field. Kini nga panukiduki mahimong magtanyag ug mga panabut sa mga proseso sama sa geomagnetic reversal, nga mahimong makaapekto sa magnetic field sa Yuta ug mga sistema nga nagsalig niini.