Pagpauswag sa Natural nga Carbon Sequestration: Ang Papel sa Kalidad sa Hangin

Usa ka bag-ong pagtuon nga gihimo sa usa ka research team nga gipangulohan sa Carnegie Institution for Science naghatag ug kahayag kon sa unsang paagi ang polusyon sa hangin makaapekto sa abilidad sa mga tanom sa pagtangtang sa carbon dioxide gikan sa atmospera pinaagi sa photosynthesis. Ang mga nahibal-an, nga gipatik sa Proceedings of the National Academy of Sciences, nagpasiugda sa mahinungdanong epekto sa polusyon sa particulate sa produktibidad sa ekosistema ug nagpasiugda sa potensyal nga mga benepisyo sa gipaayo nga kalidad sa hangin.

Ang mga tanum adunay hinungdanon nga papel sa pagpagaan sa pagbag-o sa klima pinaagi sa photosynthesis. Pinaagi sa paghimo sa kahayag sa adlaw ngadto sa kemikal nga enerhiya, sila mosuhop sa carbon dioxide gikan sa hangin ug magtipig niini ingong biolohikal nga butang. Bisan pa, ang mga partikulo sa aerosol, nga gihimo sa mga kalihokan sa tawo sama sa pag-commute ug pagsunog sa mga fossil fuel, makapakunhod niining hinungdanon nga proseso. Kini nga mga partikulo dili lamang nakatampo sa dili maayo nga kalidad sa hangin ug mga isyu sa kahimsog sa tawo apan nagsabwag o nagsuhop sa kahayag sa adlaw, parehas sa naa sa landong, nga nakababag sa pagtubo sa tanum.

Gamit ang mga pagsukod sa satellite, naobserbahan sa mga tigdukiduki ang usa ka correlation tali sa kalihokan sa photosynthetic ug polusyon sa aerosol. Nadiskobrehan nila nga ang mga tanum nakakuha og daghang carbon sa katapusan sa semana ug sa panahon sa mga pag-lock sa COVID-19 kung ang produksiyon sa industriya mikunhod ug limitado ang pagbiyahe. Kini nagsugyot nga ang pagkunhod sa particulate pollution sa tibuok semana mahimong makapauswag sa natural nga carbon sequestration sa mga tanum.

Pinaagi sa pagmentinar sa hinapos sa semana nga lebel sa kalihokan sa photosynthetic, gibanabana nga tali sa 40 ug 60 megatons sa carbon dioxide ang mahimong makuha gikan sa atmospera kada tuig. Dugang pa, kini nga pagkunhod sa polusyon mahimong makadugang sa produktibo sa agrikultura nga wala magkinahanglan dugang nga yuta. Kini nga mga nahibal-an adunay hinungdanon nga implikasyon sa palisiya alang sa mga gobyerno nga nagtinguha nga makunhuran ang polusyon sa carbon ug makab-ot ang mga katuyoan sa klima.

Ang mga panabut sa pagtuon bahin sa sinemana nga siklo sa kalihokan sa photosynthetic ug ang relasyon niini sa polusyon sa aerosol naghatag usa ka bag-ong panan-aw sa kamahinungdanon sa kalidad sa hangin sa pagpaayo sa natural nga pagsunud sa carbon. Ang pagpauswag sa kalidad sa hangin dili lamang makabenepisyo sa kahimsog sa tawo apan makatampo usab sa pakigbatok sa pagbag-o sa klima. Kini nga panukiduki nagpasiugda sa panginahanglan alang sa padayon nga mga paningkamot sa pagsumpo sa particulate nga polusyon ug pag-una sa malungtarong mga buhat aron mapadako ang potensyal sa mga tanum sa pagpagaan sa carbon emissions.

FAQs

1. Unsa ang photosynthesis?

Ang photosynthesis mao ang proseso diin ang mga tanum nag-convert sa kahayag sa adlaw ngadto sa kemikal nga enerhiya. Gisuhop nila ang carbon dioxide gikan sa hangin ug gigamit kini aron makahimo mga carbohydrates ug tambok, samtang nagpagawas sa oksiheno isip usa ka produkto.

2. Sa unsang paagi ang polusyon sa hangin makaapekto sa photosynthesis?

Ang polusyon sa hangin, ilabi na ang particulate pollution tungod sa mga partikulo sa aerosol, makababag sa photosynthesis. Kini nga mga partikulo makapakunhod sa kalidad sa hangin, negatibong makaapekto sa kahimsog sa tanum ug makapakunhod sa ilang abilidad sa pagsuhop sa kahayag sa adlaw ug paghimo sa photosynthesis nga episyente.

3. Unsa ang mga implikasyon sa gipaayo nga kalidad sa hangin sa carbon sequestration?

Ang gipaayo nga kalidad sa hangin mahimong mosangput sa pagtaas sa carbon sequestration sa mga tanum. Pinaagi sa pagkunhod sa polusyon sa particulate sa tibuok semana, susama sa lebel nga naobserbahan sa katapusan sa semana, gibanabana nga tali sa 40 ug 60 ka megatons sa carbon dioxide mahimong makuha gikan sa atmospera matag tuig, nga makatabang sa pagbatok sa pagbag-o sa klima.

4. Giunsa kini nga panukiduki nakatampo sa pagpadayon sa agrikultura?

Ang pagsabut sa epekto sa polusyon sa aerosol sa photosynthesis naghatag ug bililhong mga panabut alang sa pagpadayon sa agrikultura. Pinaagi sa pag-una sa gipaayo nga kalidad sa hangin, ang produktibidad sa agrikultura mahimong madugangan nga wala kinahanglana ang dugang nga yuta, nga nahiuyon sa mga paningkamot sa pagpakunhod sa carbon footprint ug pagkab-ot sa net-zero emissions sa agrikultura.