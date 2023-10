Nadiskobrehan sa mga tigdukiduki ang Molecular Mechanism sa Complement Receptor Activation ug Signaling

Ang mga tigdukiduki gikan sa Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur nakahimo og usa ka mahinungdanon nga kalampusan sa pagsabut sa molekular nga mekanismo sa pagpuno sa pagpaaktibo sa receptor ug pagsenyas. Gipangunahan ni Propesor Arun K Shukla, ang koponan gikan sa Departamento sa Biological Sciences ug Bioengineering nakadiskubre sa hinungdanon nga mga panan-aw kung giunsa ang paglihok sa mga receptor sa anaphylatoxin, nga mahimo’g adunay umaabot nga implikasyon alang sa pagkadiskobre sa tambal sa lainlaing mga sakit sa panghubag.

Ang pagtuon naka-focus sa complement system, usa ka importante nga bahin sa atong immune response, ug ang pagsalig niini sa anaphylatoxins sama sa C3a ug C5a. Kini nga mga anaphylatoxin nakig-uban sa piho nga mga receptor, nga nailhan nga C3aR ug C5aR1, ug ang team nagtinguha nga mas masabtan kung giunsa kini nga mga receptor makaila sa ilang mga target, pagpaaktibo, ug pagkontrol sa signal.

Dugang pa sa paghatag kahayag sa pag-obra sa anaphylatoxin receptors, ang panukiduki nagpadayag usab sa usa ka natural nga mekanismo sa pagpakunhod sa makapahubag nga tubag tungod sa C5a. Kini nga mekanismo naglakip sa pagtangtang sa usa ka piho nga bahin sa C5a molekula. Dugang pa, nahibal-an sa pagtuon ang usa ka peptide nga pilion nga nagpalihok sa C3aR, nga nagpakita nga ang mga receptor mahimong lahi nga tubag sa lainlaing mga compound.

Ang mga nahibal-an sa team adunay potensyal nga ipahibalo ang bag-ong pagdiskobre sa tambal sa pagtambal sa lainlaing mga kondisyon sa sakit sa tawo, lakip ang arthritis, asthma, ug sepsis. Pinaagi sa pagbaton ug mas tin-aw nga pagsabot kon sa unsang paagi naglihok ang mga receptor sa anaphylatoxin, ang mga siyentista makahimog mga target nga terapiya aron mabag-o ang tubag sa imyunidad ug mahupay ang panghubag.

Ang panukiduki gipatik sa internasyonal nga siyentipikong journal, Cell. Ang team gilangkuban ni Prof Shukla, ingon man mga tigdukiduki gikan sa IIT Kanpur's Department of Biological Sciences and Bioengineering, sa University of Southern California's Department of Biological Sciences, ug ang Molecular and Computational Biology Section.