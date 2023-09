Ang Malampuson nga Pagbawi sa OSIRIS-REx Sample Return Capsule Nagdala og Kahinam ug Kahupayan

Ang Dugway Proving Ground sa US Army napuno sa pagpaabot ug kakulba samtang ang sample return capsule sa OSIRIS-REx mission mikunsad gikan sa kawanangan ngadto sa desyerto nga salog. Human sa dul-an sa baynte ka tuig nga pagplano, ang recovery operation nahitabo sa usa sa pinakalayo nga mga base militar sa US Four helicopters, nga gipadagan sa NASA ug sa US Air Force, milupad aron makuha ang kapsula sa wala pa kini mosulod sa atmospera sa Yuta.

Si Dante Lauretta, principal investigator sa misyon, nihulagway sa sagol nga mga emosyon nga iyang nasinati samtang nagsakay sa recovery helicopter. Gibati niya ang kabug-at sa responsibilidad ug kawalay kasiguruhan kung ang mga parachute sa kapsula naablihan sama sa giplano. Sa kadugayan, nadawat niya ang balita nga malampuson ang pagdunggo, ug ang mga luha sa kahupayan ug kalipay mipuno sa iyang mga mata.

Samtang adunay kawalay kasiguruhan bahin sa pag-deploy sa drogue chute, ang panguna nga parachute malampuson nga na-deploy. Bisan kung ang mga imahe dili matino bahin sa drogue chute, nahimo kini nga wala’y kalabotan tungod sa naglihok nga panguna nga parachute.

Ang malampuson nga pag-landing nagtimaan sa pagsugod sa usa ka kulbahinam nga bag-ong kapitulo sa siyentipikong panukiduki. Ang mga sampol sa asteroid Bennu bahinon sa lainlaing mga institusyong siyentipiko ug mga ahensya sa kawanangan alang sa pagtuki. Pinaagi sa pagtuon sa komposisyon sa Bennu, ang mga siyentista naglaum nga makakuha og mga panabut sa kemikal nga kasaysayan sa atong solar nga sistema ug posible nga masabtan kung giunsa ang kinabuhi nagsugod sa Yuta.

Tungod kay ang mga asteroid naporma sa unang mga hugna sa solar system, ang pag-analisar sa mga sample makahatag ug mga timailhan mahitungod sa presensya sa tubig ug sa mga building blocks sa kinabuhi, sama sa amino acids, sa Yuta. Kini nga mga sampol pagatun-an pag-ayo sa umaabot nga mga tuig, nga nagtanyag mga bililhon nga panabut sa atong cosmic nga kasilinganan.

Tinubdan: NASA ug ang Dugway Proving Ground sa US Army, Utah