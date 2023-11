Pag-abli sa mga Sekreto sa Pana-panahong Mga Sumbanan sa Pagkatulog

Pasiuna

Ang mga panahon nagdala sa mga pagbag-o sa kinaiyahan, nga nakaapekto sa lainlaing mga porma sa kinabuhi sa Yuta. Gikan sa pagpaagas sa mga dahon sa mga punoan sa dahon hangtod sa hibernation sa mga hayop, ang epekto sa mga pagbag-o sa panahon dili ikalimod. Katingad-an, ang usa ka groundbreaking nga pagtuon sa 2023 nagpadayag nga ang mga tawo usab nagpakita sa mga us aka us aka us aka us aka us aka us aka mga sumbanan sa ilang mga siklo sa pagkatulog, nga naghatag kahayag sa atong kaugalingon nga internal nga mga ritmo.

research Methodology

Ang panukiduki gihimo sa usa ka grupo sa mga siyentipiko gikan sa Clinic for Sleep & Chronomedicine sa St. Hedwig Hospital sa Berlin. Ang pagtuon, nga gipatik sa journal nga Frontiers sa Neuroscience, naglakip sa 188 ka mga boluntaryo nga migugol ug tulo ka gabii sa usa ka laboratory setting. Kini nga mga partisipante, lakip ang 98 nga mga babaye ug 90 nga mga lalaki, hugot nga gibantayan sa panahon sa ilang mga siklo sa pagkatulog.

Polysomnography: Pagsabot sa Mga Yugto sa Pagkatulog

Aron matun-an ang ilang mga sumbanan sa pagkatulog, ang mga siyentista nagpahigayon usa ka komprehensibo nga pagtuki nga nailhan nga polysomnography. Kini nga proseso naglakip sa pagrekord sa mga balod sa utok, lebel sa oksiheno sa dugo, pitik sa kasingkasing, pagginhawa, paglihok sa mata, ug pagkibot sa bitiis. Pinaagi niini, ang mga siklo sa pagkatulog mahimong maklasipikar sa paspas nga paglihok sa mata (REM) ug dili paspas nga paglihok sa mata (NREM) nga mga yugto, ang ulahi gibahin sa tulo nga mga yugto.

Panguna nga mga Nakaplagan: Mga Insight sa Seasonal nga Pagkatulog

Ang mga nahibal-an sa pagtuon naghatag makaiikag nga mga panabut sa mga pagbag-o sa panahon sa pagkatulog. Sa panahon sa tingtugnaw, ang mga sakop lagmit nga matulog mga 60 minutos nga mas taas pa, bisan tuod maulaw lang sa istatistikal nga kahulogan. Talagsaon, ang mga partisipante mikuha mga 25 minuto nga gamay aron makatulog sa REM sa panahon sa tingdagdag kung itandi sa tingpamulak. Ang pagkatulog sa tingtugnaw gihulagway sa aberids nga 30 minutos nga mas REM nga pagkatulog kay sa tingpamulak. Dugang pa, ang pinakalawom nga porma sa NREM nga pagkatulog nakasinati og usa ka mahinungdanon nga pag-ubos sa mga bulan sa tingdagdag.

Mga Implikasyon ug Rekomendasyon

Samtang ang grupo sa pagtuon gamay ra ug gilangkuban sa mga indibidwal nga naglisud sa pagkatulog, kini nga mga nahibal-an naghagit sa naandan nga kaalam. Bisan pa sa modernong pagpuyo sa kasyudaran ug artipisyal nga kahayag, ang pagkatulog sa tawo nagpakita sa tin-aw nga seasonality. Gipasiugda sa pagtuon ang panginahanglan alang sa dugang nga panukiduki sa daghang mga grupo sa himsog nga mga indibidwal aron ma-validate ang mga resulta.

Si Dr. Dieter Kunz, ang katugbang nga awtor sa pagtuon, nagpasiugda nga ang mga tawo wala pa sa hingpit nga pagbuntog sa ilang nakagamot nga seasonality. Ang mga pagbag-o sa mga batasan sa pagkatulog, lakip na ang oras sa pagkatulog ug gidugayon, mahimo’g kinahanglan aron mahiuyon sa dugang nga panginahanglanon sa pagkatulog sa tingtugnaw. Kini nga pagsabut mahimong adunay mas lapad nga mga implikasyon alang sa mga iskedyul sa eskuylahan ug trabaho, nga nagsugyot sa panginahanglan sa pagkonsiderar sa mga kinahanglanon sa pagkatulog sa panahon.

Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana (FAQ)

Q: Unsa ang polysomnography?

Ang polysomnography usa ka komprehensibo nga himan sa pagdayagnos nga gigamit sa pagtuon sa mga pattern sa pagkatulog. Naglangkob kini sa dungan nga pagrekord ug pagtuki sa lainlaing mga parameter sa physiological, lakip ang mga balud sa utok, pitik sa kasingkasing, paglihok sa mata, ug pagkibot sa tiil.

P: Unsa ang nakit-an sa pagtuon bahin sa seasonal sleep patterns?

Ang pagtuon nakit-an nga ang mga tawo nagpakita sa mga pagbag-o sa panahon sa gidugayon sa pagkatulog ug istruktura. Ang mga partisipante lagmit nga matulog og mas taas sa tingtugnaw, mogahin og gamay nga panahon sa pagsulod sa REM nga pagkatulog panahon sa tingdagdag, ug nakasinati og mas daghang REM nga pagkatulog sa tingtugnaw kon itandi sa tingpamulak. Dugang pa, adunay usa ka mahinungdanon nga pagkunhod sa pinakalawom nga porma sa NREM nga pagkatulog sa mga bulan sa tingdagdag.

P: Sa unsang paagi magamit ang mga nahibal-an sa pagtuon?

Ang mga nahibal-an nagsugyot sa kamahinungdanon sa pagkonsiderar sa dugang nga panginahanglan sa pagkatulog sa tingtugnaw. Ang mga pag-adjust sa mga batasan sa pagkatulog, sama sa pagkatulog og sayo, mahimong mapuslanon. Ang pagtuon nagpatungha usab ug mga pangutana bahin sa pag-align sa mga eskedyul sa eskuylahan ug trabaho sa mga pattern sa pagkatulog sa panahon. Bisan pa, ang dugang nga panukiduki uban ang daghang mga grupo sa himsog nga mga indibidwal gikinahanglan aron mapamatud-an kini nga mga nahibal-an.