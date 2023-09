Brian May, Astrophysicist ug Queen Guitarist, Nagtabang sa NASA sa Pagmapa sa Asteroid Bennu

Si Brian May, ang maalamat nga lead guitarist sa banda nga Queen, nakatampo sa misyon sa NASA nga mapa ug makakuha og sample gikan sa asteroid nga Bennu. Si May, kinsa naghupot og doctorate degree sa astrophysics, nakigtambayayong sa scientist nga si Claudia Manzoni sa paghimo og realistiko nga 3D nga mga hulagway sa mga misyon sa kawanangan. Gamit kini nga mga hulagway, si May mitabang sa pagmapa sa Bennu ug pagpangita og luwas nga landing zone alang sa OSIRIS-REx probe nga nagkolekta sa sample.

Nagsugod ang kolaborasyon sa dihang nagpadala si Mayo og mga stereo—3D nga mga hulagway nga gihimo gikan sa OSIRIS-REx mission images—ngadto sa mission director Dante Lauretta. Nahingangha si Lauretta sa kalidad sa mga stereo ug nahibal-an ang ilang potensyal sa pagpangita og usa ka landing site alang sa sample. Si May, Manzoni, Lauretta, ug uban pa nagtinabangay sa proyekto, nga miresulta sa librong “Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid.”

Dili kini ang una nga pagkalambigit ni Mayo sa NASA. Sa 2015, nagserbisyo siya isip kolaborator sa syensya sa misyon sa New Horizons, nga nagsuhid sa Pluto. Nailhan si May dili lamang sa iyang mga kontribusyon sa astrophysics apan ingon usab ang tigsulat sa kanta luyo sa daghang mga hit ni Queen, lakip ang "We Will Rock You" ug "I Want It All."

Ang gugma ni May alang sa wanang ug siyensya makita sa iyang aktibo nga papel sa mga misyon sa NASA. Ang iyang kahanas ug pagkamamugnaon isip usa ka astrophysicist ug gitarista nagpadayon sa paghimo og epekto sa natad.

