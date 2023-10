Gibantayan sa mga Satelayt ang Pag-uswag sa El Niño sa Dagat Pasipiko

By

Ang mga satellite, sama sa Sentinel-6 Michael Freilich, karon nag-obserbar sa usa ka panghitabo nga nahitabo sa Dagat Pasipiko. Ang katubigan duol sa kasadpang baybayon sa South America nakasinati og pagtaas sa temperatura, nga miresulta sa pagpalapad sa lebel sa dagat. Kining pagsaka sa temperatura sa kadagatan adunay dakong epekto sa mga pattern sa panahon sa Asia ug North America, usa ka panghitabo nga nailhang El Niño.

Aron makabaton ug pagsabot sa El Niño karong tuiga, ang mga tigdukiduki nagsusi sa nangaging mga panghitabo. Sa pahayag nga gipagawas sa Jet Propulsion Laboratory sa NASA, giingon nga ang California nakasinati og kusog nga ulan sa panahon sa 2015-2016 El Niño, nga nagdala sa taas nga surf, pagbaha, ug pagdahili sa lapok.

Usa ka bag-ong imahe gikan sa NASA nagtandi sa pagsugod sa 2023 El Niño sa mga pattern nga naobserbahan kaniadtong Oktubre 1997 ug Oktubre 2015, nga giisip nga grabe nga mga panghitabo sa ahensya sa kawanangan. Kining nangaging mga panghitabo nagpahinabog kausaban sa temperatura sa tibuok kalibotan, pattern sa hangin, ug lebel sa dagat.

Kung motaas ang temperatura sa tubig sa ibabaw, mohuyang ang hangin gikan sa silangan ngadto sa kasadpan. Kini nga pagbag-o nagdala ngadto sa dugang nga pag-ulan sa silangan ug sentral nga Pasipiko, samtang ang Indonesia nakasinati og pagkunhod sa ulan. Dugang pa, ang kalihokan sa Dagat Pasipiko nag-usab sa jet stream, nga miresulta sa mas basa ug mas bugnaw nga mga kondisyon sa habagatang US ug mas uga ug mas init nga mga kondisyon sa amihanan.

Bisan pa sa El Niño karong tuiga nga makita nga medyo malumo kumpara sa nangaging mga panghitabo, si Josh Willis, ang siyentista sa proyekto alang sa Sentinel-6 Michael Freilich, nagsugyot nga mahimo pa nga magdala usa ka basa nga tingtugnaw sa Southwest US kung ang mga kondisyon nahiuyon.

Ang Sentinel-6 Michael Freilich satellite kabahin sa Copernicus Sentinel-6/Jason-CS nga misyon, usa ka hiniusang paningkamot nga naglambigit sa European Space Agency, ang European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA, ug NOAA. Ginganlan kini sunod kang Michael Freilich, kanhi direktor sa NASA's Earth Science Division.

Tinubdan:

– NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) sa Pasadena, California

- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)