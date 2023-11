Bag-ong Estatwa Gi-abli sa Nossal High School aron Pasidunggan ang Lokal nga Alamat

Ang Nossal High School sa Berwick bag-o lang nagpadayag sa usa ka talagsaon nga gidak-on sa kinabuhi nga bronse nga estatuwa sa pagpasidungog sa tinamod nga Sir Gustav Nossal AC. Gibuhat sa mga bantog nga iskultor sa internasyonal nga sila si Gillie ug Marc, kining matahum nga estatwa naghatag pasidungog sa talagsaon nga mga nahimo sa siyensya ni Sir Nossal, ang iyang hinungdanon nga kontribusyon sa eskuylahan, ug ang iyang dali duolon ug mahigalaon nga kinaiya.

Kaniadtong Nobyembre 20, ang komunidad sa eskuylahan nagpundok aron masaksihan ang engrande nga pagbukas sa estatwa, paghandum sa malungtarong kabilin ni Sir Nossal. Si Dr. John Inns, ang presidente sa konseho sa eskwelahan, nagpahayag sa iyang kalipay sa kataposang pagkakita sa estatwa nga nabuhi human sa pipila ka tuig nga mainampingong pagplano ug pagpangandam, nga nagsugod niadto pang 2019 uban ang tumong nga madungan sa 10 ka tuig nga anibersaryo sa eskwelahan sa 2020.

Ang founding principal sa Nossal High School, si Roger Page, mipaambit sa iyang mga hunahuna sa kamahinungdanon sa estatuwa. Gipasiugda ang hinungdanon nga papel ni Sir Nossal sa komunidad sa eskuylahan, gipahayag ni Page ang iyang paglaum nga ang estatwa magsilbing usa ka angay nga pasidungog sa ilang koneksyon. Gihatagan pa niya og gibug-aton nga si Sir Nossal kanunay nga nagbisita sa eskuylahan, nga naggahin ug oras sa pagpakig-uban sa mga estudyante, kawani, ug mga bisita. Isip simbolo niining gimahal nga interaksyon, ang bronse nga estatwa sa naglingkod nga si Sir Nossal dayag nga ipakita sa atubangang entrada sa eskwelahan.

Labaw sa iyang lokal nga pag-ila, si Sir Gustav Nossal usa ka numero sa nasyonal ug internasyonal nga kabantog. Gihatagan og award ang Australian of the Year niadtong 2000, si Sir Nossal nagbilin ug dili mapapas nga marka sa Australian ug global nga mga komunidad. Kauban sa iyang groundbreaking nga trabaho sa natad sa immunology, gihalad usab niya ang iyang kaugalingon sa daghang mga humanitarian nga paningkamot. Ang iyang talagsaong mga nahimo naglakip sa pagpangulo sa Global Program for Vaccines and Immunization sa World Health Organization, ingon man sa pakigtambayayong sa Bill ug Melinda Gates Foundation's Vaccine Program.

Natawo sa Austria kaniadtong 1931, si Sir Nossal milalin sa Australia sa bata pa. Sa pagbuntog sa babag sa pinulongan, milabaw siya sa akademiko, nahimong pinakataas nga estudyante sa iyang eskwelahan ug sa katapusan nakakuha sa iyang medikal nga degree gikan sa Unibersidad sa Sydney. Pagkahuman, gipadayon ni Sir Nossal ang iyang Ph.D. sa Unibersidad sa Melbourne. Ang iyang bantog nga karera nagdala kaniya sa bantog nga Walter ug Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) sa Melbourne, diin nagserbisyo siya isip direktor gikan sa 1965 hangtod 1996.

Gipahayag ni Sir Nossal ang iyang paglaum nga ang estatuwa, kauban ang iyang nagpadayon nga impluwensya sa eskuylahan, makadasig sa umaabot nga mga henerasyon aron matuman ang ilang mga damgo. Gipahinumdoman niya ang mga nanambong nga ang Australia usa ka nasud nga adunay daghang mga oportunidad ug nagpahayag sa iyang pasalamat ug garbo sa pagbarog sa ilang atubangan. Gidasig ni Sir Gustav Nossal ang tanan sa paghinumdom sa ilang panahon sa Nossal High School uban ang pagmahal.

Ang proyekto sa estatwa nahimong posible pinaagi sa mga kontribusyon sa komunidad sa eskwelahan ug ubay-ubay nga mga donasyon gikan sa mga suppliers sa negosyo sama sa PSW Uniforms ug Edunet Computers, ingon man usa ka dakong donasyon gikan sa WEHI isip pag-ila sa bililhong kontribusyon ni Sir Gustav Nossal sa medikal nga panukiduki ug sa organisasyon mismo.

FAQ

Kinsa si Sir Gustav Nossal?

Si Sir Gustav Nossal usa ka Australian nga natawo nga siyentipiko ug humanitarian. Nailhan siya sa iyang trabaho sa natad sa immunology ug nakahatag daghang kontribusyon sa panukiduki sa medisina sa tibuuk kalibutan. Nakadawat si Sir Nossal sa award sa Australian of the Year kaniadtong 2000 ug nagserbisyo sa mga posisyon sa pagpangulo sa mga tinamod nga organisasyon sama sa World Health Organization ug ang Bill and Melinda Gates Foundation's Vaccine Program.

Ngano nga ang usa ka estatwa gibuksan sa Nossal High School?

Ang bronse nga estatwa gi-unveil sa Nossal High School aron pasidunggan ang mga nahimo ni Sir Gustav Nossal, ang iyang instrumental nga papel sa komunidad sa eskuylahan, ug ang iyang dali maduol nga kinaiya. Ang estatwa nagsilbing pasidungog sa iyang mga kontribusyon sa siyensya ug sa iyang padayon nga impluwensya isip tinubdan sa inspirasyon alang sa mga estudyante ug kawani.

Kinsa ang nagbuhat sa estatuwa?

Ang estatwa gihimo sa giila sa internasyonal nga mga eskultor nga sila si Gillie ug Marc, nga naila sa ilang talagsaon nga talento ug abilidad sa pagdakop sa esensya ug mga kalampusan sa iladong mga tawo.