Bag-ong Tinubdan sa Enerhiya: Pag-ani sa Elektrisidad gikan sa Molecular Motion

By

Nadiskobrehan sa mga siyentipiko ang usa ka maayong bag-ong pamaagi sa pagmugna og elektrisidad pinaagi sa paggamit sa paglihok sa mga molekula. Samtang ang teknolohiya sa enerhiya sa wave napamatud-an na nga usa ka epektibo nga tinubdan sa pagmugna og kuryente, nakaplagan karon sa mga tigdukiduki nga bisan ang mga molekula nga nagpahulay adunay kinaiyanhong enerhiya nga mahimong magamit.

Sa usa ka artikulo nga gipatik sa APL Materials, gisulayan sa mga tigdukiduki ang usa ka molecular energy harvesting device nga nagkuha sa enerhiya gikan sa natural nga paglihok sa mga molekula sa usa ka likido. Pinaagi sa pagpaunlod sa nanoarrays sa piezoelectric nga materyal sa likido, ang mga tigdukiduki nakahimo sa pag-convert sa paglihok sa likido ngadto sa usa ka lig-on nga electric current. Kini nga kauswagan adunay potensyal nga makahimo og usa ka hinungdanon nga kantidad sa enerhiya, tungod sa daghang gidaghanon sa hangin ug likido sa Yuta.

Gigamit sa aparato ang zinc oxide, usa ka materyal nga piezoelectric, nga nagpatunghag potensyal sa kuryente kung makasinati kini nga paglihok. Gitandi sa mga tigdukiduki ang paglihok sa zinc oxide strands ngadto sa seaweed nga nagwarawara sa kadagatan. Ang bentaha sa kini nga aparato mao nga wala kini nagsalig sa bisan unsang mga pwersa sa gawas, nga naghimo niini nga usa ka limpyo nga gigikanan sa enerhiya nga nagbag-o sa dula. Gibuksan niini ang posibilidad sa pagmugna og elektrisidad nga enerhiya pinaagi sa molekular nga thermal motion sa mga likido, nga sa sukaranan lahi sa tradisyonal nga mekanikal nga paglihok.

Ang mga aplikasyon alang niini nga teknolohiya daghan kaayo. Mahimo kining gamiton sa pagpaandar sa mga nanotechnologies sama sa implantable nga medikal nga mga himan. Ang aparato mahimo usab nga mapadako sa tibuuk nga gidak-on nga mga generator alang sa produksiyon sa enerhiya nga kilowatt-scale. Ang mga tigdukiduki nagtrabaho na sa pagpaayo sa densidad sa enerhiya sa device pinaagi sa pagsulay sa lain-laing mga likido, high-performing piezoelectric nga mga materyales, ug bag-ong mga arkitektura sa device.

Kini nga groundbreaking nga panukiduki naghatag usa ka kulbahinam nga agianan alang sa pagmugna og elektrisidad nga wala magdepende sa naandan nga mga gigikanan sa gawas sama sa hangin, hydroelectric, o solar nga enerhiya. Ang abilidad sa pag-tap sa natural nga enerhiya sa mga molekula nagbukas sa bag-ong mga posibilidad alang sa malungtaron ug limpyo nga solusyon sa enerhiya sa umaabot.

Tinubdan:

- Mga Materyal sa APL - https://www.aip.org/

- Wendy Beatty, Media Relations sa AIP - [protektado sa email]

– Mga Afiliasyon sa mga Awtor: East Eight Energy Co. Ltd.; Unibersidad sa Nankai