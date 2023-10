Ang Unang Opisyal nga Star Party sa Hanle Dark Sky Reserve Naghatag Talagsaong Kasinatian alang sa mga Amateur Astronomers

Ang Indian Institute of Astrophysics (IIA), sa kolaborasyon sa Department of Wildlife Protection, UT Ladakh, nag-organisar sa unang opisyal nga star party alang sa eksperyensiyadong mga amateur astronomer. Ang kalihokan nahitabo sa Hanle Dark Sky Reserve sa silangang Ladakh gikan sa Oktubre 12-15. Ang Hanle, ang pinuy-anan sa Indian Astronomical Observatory, nagtanyag sa ngitngit nga kalangitan ug uga nga panahon nga maayo alang sa pag-obserbar sa celestial nga mga butang.

Ang Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) adunay usa sa pinakangitngit nga kalangitan sa India ug naglangkob sa usa ka lugar nga gibana-bana nga 22 km sa radius. Ang reserba gitukod sa UT Ladakh aron mapreserbar ang putli nga ngitngit nga kalangitan ug makontrol ang polusyon sa kahayag nga hinimo sa tawo. Dili lamang kini nagsuporta sa astronomiya nga panukiduki apan nagpasiugda usab sa astro-turismo ug nakatampo sa socio-economic development sa lokal nga mga baryo.

Mga 30 ka amateur astronomo ang mitambong sa star party, nga nagdala sa ilang mga teleskopyo ug mga kamera aron makuha ang katahom sa kalangitan sa kagabhion nga walay pagpanghilabot sa kahayag nga polusyon. Si Ajay Talwar, usa ka award-winning nga astrophotographer, nagpasiugda sa kamahinungdanon sa ngitngit nga kalangitan alang sa pag-obserbar sa mga butang nga dili maayo ug pagkuha sa mga detalyado nga litrato. Iyang gipasiugda nga ang pipila ka astronomical phenomena sama sa False Dawn ug Zodiacal Light maobserbahan lamang gikan sa Hanle tungod sa kangitngit niini.

Usa sa mga highlight sa star party mao ang higayon nga masaksihan ug mahulagway ang Zodiacal Light, nga mao ang hinay nga kahayag sa adlaw nga nasabwag sa abog sa eroplano sa solar system. Mahimong maobserbahan sa mga partisipante kini nga panghitabo sa duha ka sunud-sunod nga gabii.

Ang kalihokan nakadani sa mga partisipante gikan sa lainlaing mga lokasyon sa tibuuk nga India, lakip ang Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, ug Mumbai. Gihisgotan ni Sudhash Natarajan gikan sa Bangalore Astronomical Society kung giunsa sa Hanle's Bortle-1 nga langit, nga gitudlo ingon ang pinakangitngit nga lebel, nagtugot kaniya sa pag-obserbar sa dili makita nga mga galaxy. Gipahayag niya ang iyang kadasig sa pagbalik sa Hanle matag tuig.

Dugang pa sa star party, ang IIA, nga adunay pondo gikan sa UT Ladakh, naghatag ug 24 ka gagmay nga teleskopyo sa pinili nga mga tagabaryo sulod sa reserba ug nagbansay kanila isip Astronomy Ambassadors. Kini nga inisyatibo nagtumong sa pag-apil ug pag-edukar sa lokal nga komunidad bahin sa astronomiya ug dugang nga pagpalambo sa potensyal sa astro-turismo sa Hanle.

Ang Direktor sa IIA, Prof. Annapurni Subramaniam, nagpahayag sa iyang katagbawan sa pagpaambit sa talagsaong kalangitan sa HDSR sa mga mahiligon sa astronomiya ug midayeg sa pagbansay sa lokal nga mga komunidad isip Astronomy Ambassadors para sa mga turista.

Sa kinatibuk-an, ang unang opisyal nga star party sa Hanle Dark Sky Reserve naghatag og kahigayonan sa mga amateur astronomo nga masinati ang putli nga ngitngit nga kalangitan ug makuha ang celestial nga mga butang sa detalye. Ang kalampusan sa kalihokan nagpasiugda sa potensyal sa Hanle isip usa ka gipangita nga destinasyon alang sa mga mahiligon sa astronomiya sa India ug sa unahan.

Kahulugan:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA): Usa ka organisasyon nga nagdumala sa panukiduki sa lainlaing mga lugar sa astrophysics ug astronomiya sa India.

– Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: Usa ka departamento nga responsable sa pagpanalipod ug pagkonserba sa wildlife sa Union Territory of Ladakh.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Usa ka lugar nga gibana-bana nga 22 km radius sa palibot sa Hanle nga gitudlo isip usa ka ngitngit nga langit nga reserba aron makontrol ang polusyon sa kahayag ug mapreserbar ang ngitngit nga kalangitan alang sa panukiduki sa astronomiya ug astro-turismo.

– False Dawn: Usa ka panghitabo nga naobserbahan sa wala pa ang kadlawon diin ang kalangitan daw nagdan-ag bisan wala pa mosubang ang adlaw.

– Zodiacal Light: Hinay nga kahayag sa adlaw nga nagkatag sa abog sa eroplano sa solar system, makita sa mangitngit nga kalangitan sa wala pa ang kaadlawon o pagkahuman sa pagsalop sa adlaw.

- Bortle Scale: Usa ka numerical scale nga nagsukod sa kangitngit sa kalangitan sa kagabhion, nga ang Bortle-1 mao ang pinakangitngit nga lebel.

– Astronomy Ambassadors: Ang mga tagabaryo sa sulod sa Hanle Dark Sky Reserve nga nabansay sa pag-edukar ug paggiya sa mga turista sa mga kalihokan nga may kalabotan sa astronomiya.

Mga Tinubdan: Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.