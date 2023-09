Ang Pagka-flexible sa Panggawi Makapadali sa Paspas nga Pagpalapad sa Range sa Great-Tailed Grackles

By

Nadiskobrehan sa mga tigdukiduki gikan sa Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara, ug University of Rochester nga ang great-tailed grackle, usa ka espisye sa langgam nga paspas nga nagpadako sa populasyon niini sa tibuok North America, tungod sa kalampusan niini. kinaiya. Nakaplagan sa mga tigdukiduki nga ang dagkong ikog nga grackles midugang sa ilang pinuy-anan ug gipahaom sa pagpuyo sa mas urban, uga nga mga palibot, dili sama sa ilang suod nga paryente, ang boat-tailed grackle.

Ang pagtuon, base sa mga obserbasyon sa siyensya sa mga lungsoranon sa mga panghitabo sa langgam tali sa 1979 ug 2019, nagpadayag nga ang dagkong-tailed grackles wala lang mobalhin ngadto sa bag-ong mga puy-anan nga mohaum sa ilang naunang mga kinahanglanon apan aktibong nagpalapad sa ilang gidak-on pinaagi sa pagbalhin sa ilang gusto sa pinuy-anan. Sa laing bahin, ang boat-tailed grackles mibalhin lang sa ilang range paamihanan isip tubag sa climate change.

Gisusi usab sa mga tigdukiduki ang papel sa pamatasan sa abilidad sa mga dagkong ikog nga grackle sa pagpahiangay sa bag-ong mga puy-anan. Ilang nakaplagan nga ang populasyon sa ngilit sa han-ay nagpakita sa labaw nga pagka-flexible ug pagkamalahutayon kon itandi sa dili-gilid nga populasyon. Ang mga tigdukiduki nangagpas nga ang pagpadayon nagtugot sa mga indibidwal sa pagpangita og mga solusyon sa mga hagit sa bag-ong mga palibot, samtang ang pagkausab sa pagka-flexible sulod sa usa ka populasyon nagdugang sa kahigayonan sa malampuson nga pagpalapad.

Gipasiugda sa mga resulta ang kahinungdanon sa pagka-flexible ug pagpadayon sa pagpasayon ​​​​sa paspas nga pagpalapad sa range ug nagsugyot nga ang pagsabut kung giunsa ang mga espisye sama sa dagkong mga ikog nga grackle nga mopahiangay sa bag-ong mga palibot makahatag mga panabut alang sa pagtabang sa nagkunhod nga mga espisye nga makasagubang sa mga pagbag-o sa kinaiyahan.

Tinubdan: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)