James Webb Space Telescope Nagtan-aw sa mga Dwarf Planet sa Kuiper Belt

Gamit ang James Webb Space Telescope (JWST), ang mga astronomo nakahimog mahinungdanong mga obserbasyon sa tulo ka dwarf nga mga planeta nga nahimutang sa Kuiper Belt. Ang dwarf nga mga planeta - Sedna, Gonggong, ug Quaoar - gitun-an gamit ang datos nga nakuha gikan sa Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec). Kini nga mga obserbasyon nakahatag ug katin-awan sa ilang mga orbito ug komposisyon, lakip ang presensya sa gaan nga hydrocarbon ug komplikadong organikong molekula nga gituohang resulta sa pagkaladlad sa methane.

Ang Kuiper Belt, usa ka rehiyon sa gawas nga mga ngilit sa atong Sistema Solar, gipuy-an sa daghang nagyelo nga mga butang. Ang pagtuon sa Kuiper Belt Objects (KBOs), nailhan usab nga Trans-Neptunian Objects (TNOs), nakapausab sa atong pagsabot sa kasaysayan sa Solar System. Pinaagi sa pagsusi sa disposisyon ug mga kinaiya sa mga KBO, ang mga siyentista nakabaton ug mga panabot sa gravitational currents nga nag-umol sa atong Solar System ug nagpadayag sa usa ka dinamikong kasaysayan sa mga paglalin sa planeta.

Ang mga obserbasyon sa JWST sa dwarf nga mga planeta sa Kuiper Belt nagpaila sa usa ka mahinungdanong lakang sa unahan sa atong pagsuhid sa gawas nga Sistema sa Solar. Gipangunahan ni Propesor Joshua Emery sa Northern Arizona University, ang internasyonal nga grupo sa mga astronomo naghatag ug bag-ong kahayag sa komposisyon ug pamatasan niining lagyong mga butang. Ang mga nahibal-an sa panukiduki, nga detalyado sa usa ka preprint nga papel nga gisusi alang sa publikasyon sa journal Icarus, naghatag og bililhong impormasyon alang sa nagpadayon nga pagtuon sa Kuiper Belt.

Samtang ang among kahibalo sa Trans-Neptunian Region ug ang Kuiper Belt nagpabilin nga limitado, ang mga misyon sama sa Voyager 2 ug New Horizons nakatampo sa among pagsabot. Apan, ang paglusad sa James Webb Space Telescope nakamugna ug dakong kahinam sa mga astronomo. Ang mga kapabilidad sa infrared imaging niini adunay potensyal sa pagbutyag sa dugang nga mga diskobre ug paghatag og mas lawom nga pagsabot sa gawas nga Sistema sa Solar ug sa mga butang nga langitnon niini.

