Ang Kaugmaon sa Pagsuhid sa Kalawakan: Usa ka Pag-istoryahanay kauban si Eric Ianson sa NASA

Sa umaabot nga lecture nga giulohan og “Planets and asteroids and moons… oh my!”, Si Eric Ianson, Deputy Director sa Planetary Science Division sa NASA Headquarters, maghisgot sa pinakabag-o ug labing kulbahinam nga mga paningkamot sa NASA sa eksplorasyon sa kawanangan. Naglakip kini sa pagkolekta sa mga sample gikan sa nawong sa Mars, usa ka demonstrasyon sa depensa sa planeta pinaagi sa tinuyo nga pagbangga sa usa ka spacecraft ngadto sa usa ka asteroid, ug ang pagsuhid sa bulan sa Jupiter nga Europa ug sa dagat nga natabunan sa yelo.

Ang mga milestone nga mapaabut sa mga batan-on nga masaksihan sa ilang mga kinabuhi sa natad sa eksplorasyon sa kawanangan lisud matagna, tungod kay ang teknolohiya paspas nga nag-uswag ug ang mga interes nausab. Bisan pa, adunay pipila nga mga uso nga mahimong mailhan. Ang pagbalik sa mga tawo sa Bulan ug ang pagtugpa sa mga astronaut sa Mars anaa sa kapunawpunawan. Ang mga robotic nga misyon sa lainlaing mga planeta, bulan, ug gagmay nga mga lawas sa solar system magpadayon, nga nagpunting sa mga destinasyon sama sa Jupiter's moon Europa, Saturn's moon Titan, ug Uranus. Adunay usab mga pag-uswag sa pag-ila sa mga mapuy-an nga kalibutan gawas sa atong solar system.

Ang papel sa NASA sa pagkab-ot sa sunod nga dagkong mga pag-uswag sa wanang hinungdanon, bisan kung ang mga pribadong kompanya sama sa SpaceX adunay labi ka hinungdanon nga papel sa pagbiyahe sa kawanangan. Samtang ang mga pribadong kompanya adunay kadasig sa negosyo, ang NASA gipondohan aron makab-ot ang piho nga katuyoan sa siyensya, eksplorasyon, o teknolohiya. Ang mga kolaborasyon sa industriya kasagaran, apan adunay mga higayon diin ang NASA naghimo og espesyal nga mga instrumento o spacecraft sa balay, sama sa Mars rovers ug Europa Clipper spacecraft.

Dalaygon ang bag-o nga kalamposan sa programa sa kawanangan sa India nga mitugpa sa habagatang poste sa bulan. Gipabilhan sa NASA ang internasyonal nga kolaborasyon ug giila ang kamahinungdanon sa pagpaambit sa datos sa misyon alang sa kaayohan sa siyentipikong pagdiskobre. Gidasig nila ang ilang internasyonal nga mga kauban sa pagbuhat sa ingon, nagpasiugda sa malinawon nga pagsuhid sa kawanangan.

Kung gipangutana bahin sa iyang paborito nga salida o salida sa TV bahin sa eksplorasyon sa kawanangan o kawanangan, si Eric Ianson naghisgot sa daghang mga paborito, lakip ang "Apollo 13," "The Martian," ug "The Empire Strikes Back." Bisan pa, sa katapusan gipili niya ang "The Right Stuff" isip iyang top pick. Ang pelikula naghulagway sa istorya sa orihinal nga Mercury Seven nga mga astronaut ug nakuha ang imahinasyon ug mga hagit sa pagbiyahe sa kawanangan sa panahon nga kini nagbalhin gikan sa science fiction ngadto sa realidad.

Ang Wilder Penfield Lecture ni Eric Ianson gikatakda sa Nobyembre 13 sa alas-4 sa hapon sa The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Kahubitan:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, ang sibilyan nga ahensya sa kawanangan sa Estados Unidos nga responsable sa eksplorasyon ug panukiduki sa kawanangan sa nasod.

Mars Exploration Program - Usa ka programa sa NASA nga naka-focus sa eksplorasyon sa Mars, lakip ang pagtuon sa klima sa planeta, geolohiya, ug potensyal sa pagsuporta sa kinabuhi.

Radioisotope Power Systems Program - Usa ka programa sa NASA nga nagpalambo ug nagmintinar sa paggamit sa radioisotope power systems, nga naghatag ug elektrisidad alang sa lawom nga mga misyon sa kawanangan gamit ang kainit nga namugna gikan sa pagkadunot sa radioactive isotopes.

Depensa sa planeta – Ang pagtuon ug pagpalambo sa mga pamaagi aron mapanalipdan ang Yuta gikan sa posibleng epekto sa mga panghitabo sa mga asteroid o kometa.

Europa – Usa sa mga bulan sa Jupiter nga gituohang adunay subsurface nga dagat sa likido nga tubig ilalom sa nagyelo nga crust niini.

Komersyal nga lunar payload nga mga serbisyo - Usa ka programa nga nagtumong sa paghatud sa mga misyon sa siyensya ug teknolohiya sa Buwan pinaagi sa pakigtambayayong sa mga komersyal nga kompanya.

Perseverance Rover – Usa ka misyon sa NASA sa Mars nga nagtumong sa pagsuhid sa puy-anan sa planeta, pagpangita og mga timailhan sa karaang kinabuhi, ug pagkolekta og mga sampol alang sa potensyal nga pagbalik sa Yuta.

James Webb Space Telescope - Usa ka umaabot nga teleskopyo sa kawanangan nga gitakda nga ilunsad sa 2021, nga gidisenyo aron mahimong labing kusgan nga teleskopyo sa kawanangan nga nahimo sukad.

Artemis Program - Usa ka programa sa NASA nga nagtumong sa pagtugpa sa "unang babaye ug sunod nga lalaki" sa Bulan sa 2024.

