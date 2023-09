Ang mga Eksperimento sa Fossilized Insects Naghatag Kahayag sa Tinuod nga mga Kolor

By

Usa ka grupo sa mga tigdukiduki gikan sa Nanjing University, Chinese Academy of Sciences, ug University College Cork nakahimo og teknik nga mahimong magtugot sa pagbanabana sa kolor sa pipila ka fossilized nga mga insekto. Gipakita sa nangaging mga pagtuon nga lisud ang pagtino sa tinuod nga kolor sa fossilized nga mga insekto, walay labot niadtong gipreserbar sa amber. Kini nga mga fossil kasagaran monochromatic ug adunay talagsaon nga mga pattern sa mga shade nga gray. Sa ilang bag-o nga pagtuon nga gipatik sa Proceedings of the Royal Society B, ang grupo naghulagway sa ilang pamaagi ug mga resulta.

Aron mabanabana ang mga pattern sa kolor, gitandi sa mga tigdukiduki ang modernong mga insekto nga parehas sa hitsura sa fossilized nga mga sample nga nakuha nila kaniadto. Kining modernong mga insekto giputos sa aluminum foil ug gipailalom sa simulate fossilization pinaagi sa pagluto sa temperatura gikan sa 200° ngadto sa 500° C. Gisusi dayon sa team ang mga sample gamit ang scanning electron microscope ug gitandi kini sa fossilized sample.

Ang ilang mga nahibal-an nagpadayag nga ang mas itom nga mga patsa sa giluto nga mga sample katumbas sa mga bahin sa exoskeleton nga dato sa melanin, usa ka itom nga pigment. Kini nga mas itom nga mga spots mas makasugakod sa kainit, nga nagsugyot nga sila usab mas makasugakod sa pagkadaot. Kini nagpakita nga ang mas ngitngit nga mga dapit sa fossilized nga mga insekto lagmit nagrepresentar sa mga bahin sa karaang mga linalang nga adunay mas taas nga melanin nga sulod. Busa, kining mas ngitngit nga mga dapit makahatag ug mga timailhan sa pagbanabana sa pagkolor sa mga fossil.

Naobserbahan usab sa team nga ang pagpainit sa mga insekto maoy hinungdan sa intermediary phase diin sila nahimong hingpit nga itom sa wala pa mobalhin ngadto sa lain-laing mga pattern. Kini nagsugyot nga ang mga eksperimento nga sama nila makapadali sa bag-ong panukiduki sa pagbanabana sa kolor sa fossilized nga mga insekto.

Sa konklusyon, kini nga pagtuon nagpakita ug bag-ong teknik sa pagbanabana sa mga pattern sa kolor sa fossilized nga mga insekto. Pinaagi sa pagtandi sa modernong mga insekto nga gipailalom sa simulate fossilization uban sa fossilized sample, ang mga tigdukiduki nakaila sa mas ngitngit nga mga dapit nga lagmit katumbas sa mga bahin sa karaang mga binuhat nga adunay mas taas nga melanin content. Kini nga teknik nagbukas sa bag-ong mga agianan alang sa pagtuon sa pagkolor sa fossilized nga mga insekto.

Tinubdan: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333