Jupiter's Moon Europa: Bag-ong Pagtuon Nagsugyot sa Carbon Dioxide Gikan sa Subsurface Ocean

Duha ka bag-ong pagtuon gamit ang datos gikan sa James Webb Space Telescope sa NASA nagpadayag sa presensya sa carbon dioxide sa nagyelo nga nawong sa bulan sa Jupiter nga Europa. Kini nga mga nahibal-an adunay hinungdanon nga implikasyon sa potensyal nga puy-anan sa kadagatan sa Europa ug ang paglungtad sa kinabuhi sa bulan.

Ang duha ka mga pagtuon, nga gipatik sa journal Science, nag-analisar sa pag-apod-apod sa carbon dioxide nga yelo sa ibabaw sa Europa gamit ang duol-infrared nga wavelength. Ilang nakaplagan nga ang kinatas-ang konsentrasyon sa carbon dioxide ice anaa sa dapit nga nailhang Tara Regio, nga gihulagway sa kaguliyang nga yuta ug gituohan nga usa sa pinakabata nga rehiyon sa Europa.

Base sa pagtuki, ang mga tigdukiduki nagsugyot nga ang carbon dioxide nga anaa sa Tara Regio lagmit naggikan sa subsurface nga kadagatan sa Europa, imbes nga gihatod sa mga meteorite o gihimo pinaagi sa mga interaksyon sa magnetosphere sa Jupiter. Kini nga "endogenous" nga senaryo nagpakita nga ang carbon gikan sa sulod mismo sa Europa ug gidala sa ibabaw nga medyo bag-o lang sa usa ka geological timescale.

Ang presensya sa asin nga gikan sa dagat sa Tara Regio, nga naobserbahan kaniadto sa Hubble Space Telescope, dugang nga nagsuporta sa pangagpas nga ang carbon dioxide adunay katapusang gigikanan sa internal nga kadagatan sa Europa. Bisan pa, giila usab sa mga tigdukiduki nga ang carbon dioxide mahimo’g naporma sa nawong gikan sa mga likido nga nagdala sa carbonate o mga organikong compound.

Importante, kini nga mga pagtuon nagduhaduha sa gawas nga tinubdan sa carbon dioxide, sama sa meteorites, tungod kay ang lokal nga konsentrasyon sa carbon dioxide sa Tara Regio dili uyon sa usa ka exogenous nga gigikanan. Kini nga pagpangita nagsugyot nga ang labing lagmit nga gigikanan sa nakita nga carbon dioxide mao ang endogenous sa Europa.

Ang pagkadiskobre sa carbon dioxide sa ibabaw sa Europa nagpatunghag mga pangutana mahitungod sa posibilidad sa kinabuhi sa kadagatan niini. Samtang ang mga tigdukiduki wala makatino kung ang carbon dioxide nalangkit sa biolohikal nga mga proseso, ang carbon gikinahanglan alang sa kinabuhi sama sa atong nahibal-an sa Yuta. Ang dugang nga eksplorasyon ug pagtuon sa subsurface nga kadagatan sa Europa mahimong kritikal sa pagsabot sa potensyal nga puy-anan niini ug sa paglungtad sa kinabuhi lapas sa Yuta.

Tinubdan:

– Science: NASA/ ESA/ CSA/ Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)/ Samantha K Trumbo (Cornell University); Pagproseso sa Imahe: Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)/ Alyssa Pagan (STScI)

- American Association for the Advancement of Science (AAAS) pinaagi sa EurekAlert!