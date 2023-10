Ang Bag-ong Estado sa mga Electron sa Natunaw nga mga Asin Mahimong Makaapekto sa Pagganap sa mga Reaktor nga Gisunog sa Asin

Nadiskobrehan sa mga siyentista nga ang mga electron makahimo og tulo ka managlahing estado sa dihang makig-interact sa tinunaw nga mga asin, usa ka kaplag nga mahimong adunay implikasyon sa paghimo sa mga reaktor nga gipaandar sa asin. Ang mga tigdukiduki gikan sa Oak Ridge National Laboratory ug sa University of Iowa nagsundog sa pagpaila sa usa ka sobra nga electron ngadto sa tinunaw nga zinc chloride nga asin ug nakaobserbar sa tulo ka posibleng mga senaryo. Sa usa ka senaryo, ang electron nahimong bahin sa molekular nga radical nga adunay duha ka zinc ions. Sa lain, ang electron nag-localize sa usa ka zinc ion. Sa ikatulo nga senaryo, ang electron mikaylap sa daghang mga ion sa asin.

Ang tinunaw nga asin nga mga reaktor gikonsiderar alang sa umaabot nga nukleyar nga mga planta sa kuryente, ug ang pagsabut kung giunsa ang epekto sa radiation sa pamatasan sa mga tinunaw nga asin hinungdanon. Kini nga pagtuon naghatag kahayag sa mga interaksyon tali sa mga electron ug salts kung na-expose sa taas nga radiation. Nakaplagan sa mga tigdukiduki nga ang electron makapasayon ​​​​sa pagporma sa nagkalainlaing mga espisye, lakip ang zinc dimer ug monomer, o ma-delocalized. Kini nga mga una nga nahibal-an nagpatunghag mga pangutana bahin sa kung unsa ang ubang mga espisye nga mahimong maporma sa mas taas nga mga panahon ug kung unsa ang ilang reaksyon sa mga electron ug asin.

Kini nga panukiduki kabahin sa DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ug gimantala sa The Journal of Physical Chemistry B. Ang team nagtrabaho sa pag-ila sa ubang mga porma sa reaktibidad sa eksperimento. Ang pagtuon naghatag ug bililhong mga pagsabot kon sa unsang paagi ang mga electron makig-uban sa tinunaw nga mga asin, apan aduna pay dugang nga tukion. Ang umaabot nga panukiduki mag-imbestigar sa ubang mga sistema sa asin ug sa mga epekto sa radiation sa tinunaw nga mga asin.

Tinubdan: Oak Ridge National Laboratory