Ang Ultra-Dense Oddball Exoplanet Gliese 367 b

Ang pagkadiskobre sa mga exoplanet nagpalawom sa atong pagsabot sa uniberso ug naghagit sa atong kasamtangan nga mga teorya sa pagporma sa planeta. Taliwala sa daghang mga exoplanet nga na-catalog, ang Gliese 367 b, nailhan usab nga Tahay, nagpakita nga usa ka oddball. Giklasipikar kini isip usa ka Ultrashort Period (USP) nga planeta tungod sa hilabihan ka mubo nga orbital nga panahon nga 7.7 ka oras lamang. Ang nakapahimo sa Gliese 367 b nga mas makaiikag mao ang ultra-dense nga komposisyon niini, nga adunay densidad nga halos doble sa densidad sa Yuta.

Si Elisa Goffo, ang nanguna nga tagsulat sa usa ka bag-o nga pagtuon nga gihimo sa Unibersidad sa Turin, nagtandi sa Gliese 367 b sa usa ka planeta nga sama sa Yuta nga gihukasan ang batoon nga kupo niini. Kini nagsugyot nga ang planeta gilangkoban sa panguna sa puthaw. Ang panukiduki, nga giulohan og "Company for the Ultra-high Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Discovery of Two additional Low-mass Planets at 11.5 and 34 Days," dili lamang nagdalisay sa mga sukod sa Gliese 367 b's mass ug radius apan nagpadayag usab sa presensya sa duha ka managsuong planeta.

Ang pagkadiskobre sa Gliese 367 b gihimo gamit ang datos gikan sa Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) niadtong 2021. Apan, ang bag-o nga pagtuon migamit sa High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) spectrograph sa European Southern Observatory aron makakuha og mas tukma nga mga pagsukod . Nakaplagan sa mga tigdukiduki nga ang Gliese 367 b adunay radius nga 70 porsyento sa Yuta ug usa ka masa nga 63 porsyento sa Yuta, nga naghimo niini nga doble nga dasok sa atong planeta.

Ang talagsaon nga densidad sa Gliese 367 b nagsugyot nga kini lagmit mao ang kinauyokan sa usa ka dako nga planeta kaniadto, nga nawad-an sa iyang batoon nga kupo tungod sa usa ka katalagman nga panghitabo o pagbangga sa ubang mga protoplanet sa panahon sa pagkaporma niini. Ang laing posibilidad mao nga ang Gliese 367 b mao ang salin sa usa ka higanteng gas nga milalin duol sa bituon niini, nga miresulta sa pagkawagtang sa atmospera niini.

Gipadayag usab sa pagtuon ang paglungtad sa duha ka dugang nga mga planeta sa sistema, ang Gliese 367 c ug d, nga dugang nga nagsuporta sa ideya nga ang Ultrashort Period nga mga planeta kanunay nga makit-an sa mga sistema nga adunay daghang mga planeta. Kining kaubang mga planeta, bisag naglibot duol sa bituon sama sa Gliese 367 b, adunay mas ubos nga mga masa. Ang presensya sa mga igsoon nga mga planeta naghatag ug importanteng mga timailhan sa pagsabot sa proseso sa pagporma sa Gliese 367 b.

Ang panukiduki nga gihimo ni Goffo ug sa iyang mga kauban nakatampo sa atong kahibalo sa mga exoplanet ug sa lain-laing mga komposisyon sa planeta nga makita sa uniberso. Ang mga nahibal-an niini nga pagtuon adunay mga implikasyon alang sa atong pagsabut sa pagporma sa planeta ug ang mga potensyal nga senaryo sa pagporma nga nagpatungha sa ultra-dense oddball nga planeta nga Gliese 367 b.

