Ang Lucy Spacecraft sa NASA Nakadiskobre sa Binary System sa Asteroid Dinkinesh

Ang Lucy spacecraft sa NASA bag-o lang nakahimo og usa ka kulbahinam nga nadiskobrehan atol sa paglupad niini sa asteroid nga Dinkinesh. Ang sistema sa imaging sa spacecraft nagpadayag nga ang Dinkinesh dili usa ka asteroid, kondili usa ka binary system nga gilangkuban sa duha ka asteroid nga nag-orbit sa usag usa.

Ang unang mga hulagway nga gibalik ni Lucy nagpamatuod nga si Dinkinesh sa pagkatinuod usa ka binary nga pares. Kini nga pagkadiskobre nakahatag ug bililhong pagsabot sa kinaiyahan sa gagmayng mga asteroid ug sa ilang kinaiya sa kawanangan. Ang mas dako nga asteroid sa sistema gibanabana nga gibana-bana nga 0.5 ka milya ang gilapdon, samtang ang gamay nga asteroid adunay sukod nga 0.15 ka milya.

Kini nga engkwentro ni Dinkinesh nagsilbi nga pagsulay alang sa mga abilidad sa pagsubay ni Lucy ug ang sistema sa pagsubay sa terminal niini. Malampuson nga nasubay sa spacecraft ang binary asteroid nga pares sa ilang pag-agi sa gikusgon nga 10,000 mph. Ang sistema sa pagsubay sa terminal awtonomiya nga nagsubay sa mga asteroid, nga nagpakita sa pagkaepektibo niini sa real-time nga mga senaryo sa pagsuhid sa kawanangan.

Ang siyentipikanhong komunidad nalipay sa sunod-sunod nga mga hulagway nga nakuha ni Lucy atol niini nga engkwentro. Ang mga datos nga nakolekta sa spacecraft tukion sa detalye aron makakuha og dugang nga pagsabot sa komposisyon ug kinaiya sa mga asteroid. Ang binary nga sistema sa Dinkinesh naghatag og usa ka makapaikag nga oportunidad alang sa pagtandi sa mga pagtuon sa ubang mga binary nga sistema, sama sa duol sa Yuta nga asteroid binary nga Didymos ug Dimorphos nga naobserbahan sa DART nga misyon.

Ang Lucy team magpadayon sa pagtuon sa mga datos nga nakolekta atol niini nga engkwentro ug mangandam alang sa umaabot nga mga misyon. Sa 2025, si Lucy adunay usa ka suod nga pagtan-aw sa lain nga nag-unang belt asteroid nga gitawag Donaldjohanson. Kini makapauswag pa sa atong pagsabot sa mga asteroid ug maghatag ug dalan alang sa pangunang tumong sa misyon—ang pagsuhid sa Jupiter Trojan asteroids sugod sa 2027.

This discovery opens up new dimensions in our understanding of asteroids and their formations. It highlights the importance of continued exploration and research to unlock the mysteries of our solar system and beyond.

Unsa ang binary system sa konteksto sa mga asteroid?

A binary system in the context of asteroids refers to the presence of two asteroids orbiting each other. These asteroids are gravitationally bound and exhibit a unique relationship in their movement and dynamics.

What is Lucy’s terminal tracking system?

Ang sistema sa pagsubay sa terminal ni Lucy usa ka teknolohiya nga sakay sa spacecraft nga nagtugot niini nga awtonomiya nga makasubay sa usa ka asteroid samtang kini moagi sa taas nga tulin. Kini nga sistema hinungdanon alang sa pagkuha sa mga detalyado nga imahe ug datos sa panahon sa suod nga engkwentro sa mga asteroid.

Unsa ang mga nag-unang katuyoan sa misyon ni Lucy sa NASA?

Ang nag-unang katuyoan sa misyon sa Lucy sa NASA mao ang pagsuhid sa Jupiter Trojan asteroids, nga usa ka grupo sa mga asteroid nga parehas sa orbit ni Jupiter libot sa adlaw. Pinaagi sa pagtuon niini nga mga asteroid, ang mga siyentista naglaum nga makakuha og mga panabut sa sayong pagkaporma sa solar system ug sa dinamika sa impluwensya sa grabidad ni Jupiter.

What other asteroids will Lucy encounter in the future?

Human sa engkwentro niini kang Dinkinesh, si Lucy gikatakdang motan-aw og duol sa laing main belt nga asteroid nga gitawag ug Donaldjohanson niadtong 2025. Human niini, ang spacecraft mosuhid sa Jupiter Trojan asteroids, ang nag-unang target niini, sugod sa 2027.

