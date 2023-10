Ang makuti nga Sayaw Tali sa Nervous ug Immune Systems: Mga Insight gikan sa Neuro-Immune Axis

By

Bisan pa sa lahi nga mga entidad, ang mga sistema sa nerbiyos ug immune adunay usa ka makuti nga nagsalig nga relasyon. Kining makuti nga sayaw tali sa duha ka sistema, nailhan nga neuro-immune axis, adunay importante nga papel sa pag-orkestra sa nagkalain-laing proseso sa physiological sa utok, panit, ug gastrointestinal tract. Ang komunikasyon tali sa mga selula niini nga mga sistema nakapaikag sa mga siyentipiko sama ni Isaac Chiu, usa ka immunobiologist sa Harvard Medical School.

Ang panukiduki ni Chiu naka-focus sa pagbutyag sa mga komplikadong interaksyon tali sa T cells, microglia, ug bacteria sa konteksto sa neurodegeneration, bacterial skin infections, ug microbial infections sama sa meningitis, anthrax, ug colitis. Ang iyang mga nahibal-an naghatag kahayag sa bag-ong mga mekanismo sa kasakit ug panghubag, nga nagpadayag sa papel sa mga neuron, immune cells, ug microbes niini nga mga proseso.

Ang kasakit, usa ka sukaranan nga abilidad sa lawas nga makamatikod sa kapeligrohan, suod nga nalangkit sa immune system. Ang mga neuron sa nociceptor, nga responsable sa pagpataliwala sa kasakit, nakig-uban sa mga immune cells pinaagi sa bidirectional crosstalk. Ang mga immune cell makahimo og mga substansiya nga direktang makaapekto sa mga nerves, nga maghimo kanila nga mas sensitibo sa kasakit. Sa baylo, ang mga nociceptor nagtipig sa mga neuropeptide nga mabati sa mga immune cell, nga nag-impluwensya sa ilang pamatasan.

Ang grupo sa panukiduki ni Chiu naka-focus sa mga neuropeptide sama sa calcitonin gene-related peptide (CGRP) ug ang ilang interaksyon sa immune cells, ilabina ang mga macrophage, neutrophils, monocytes, T cells, ug B cells. Nadiskobrehan sa team nga ang mga interaksyon tali niining mga neuropeptides ug immune cell receptors mahimong makaapekto sa produksyon sa cytokine, macrophage polarization, neutrophil recruitment, ug T cell responses. Kini nga mga neuropeptide adunay kusog nga mga papel sa regulasyon sa resistensya.

Sa konteksto sa mga impeksyon sa microbial, ang koponan ni Chiu nakadiskobre sa makaiikag nga mga panabut kung giunsa ang mga lanot sa kasakit mahimong ma-hijack sa bakterya. Pananglitan, sa meningitis nga gipahinabo sa Streptococcus pneumoniae ug Streptococcus agalactiae, kini nga mga pathogen nagpalihok sa nociceptor neuron pinaagi sa pore-forming toxin nga gitawag ug pneumolysin. Kini nga pagpaaktibo nagresulta sa paghimo sa CGRP, nga sa baylo nagpugong sa paghimo sa mga proteksiyon nga cytokine pinaagi sa mga macrophage, nga gitugotan ang bakterya nga mabuhi ug dali nga mosulong sa utok.

Pinaagi sa ilang panukiduki, si Chiu ug ang iyang team nakahimo sa pagmaniobra sa neuro-immune axis sa mga modelo sa mananap aron mapalambo ang abilidad sa immune system sa pagpakigbatok sa bacterial infections sama sa meningitis. Pinaagi sa pag-target sa piho nga mga interaksyon sa molekula ug paggamit sa mga pamaagi sa vivo ug in vitro, nakakuha sila mga panabut sa komplikado nga interplay tali sa mga neuron, immune cells, ug microbes.

Kini nga panukiduki adunay hinungdanon nga mga implikasyon alang sa mga estratehiya sa pagtambal. Pinaagi sa pag-target sa mga agianan sa kasakit, sama sa pagbabag sa CGRP, mahimong posible nga mapalambo ang mga tubag sa immune batok sa mga impeksyon. Ang pagsabut sa neuro-immune axis nagbukas sa usa ka bag-ong lugar sa mga posibilidad alang sa pagtambal sa lainlaing mga sakit ug impeksyon.

