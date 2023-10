Ang Juvenile Crown-of-Thorns Starfish Makasugakod sa mga Heatwave, Naghatag ug Dakong Panghulga sa mga Coral Reef

Ang bag-o nga panukiduki nga gihimo sa mga biologo sa dagat gikan sa Unibersidad sa Sydney naghatag ug kahayag sa kalig-on sa juvenile crown-of-thorns starfish sa mga heatwaves, nga nagpatunghag mga kabalaka mahitungod sa posibleng pagpasamot sa kadaot sa coral reef tungod sa pagbag-o sa klima. Ang mga starfish nga Crown-of-thorns lumad sa Great Barrier Reef ug nailhan nga usa sa labing mahinungdanon nga mga manunukob sa coral. Ang kadaot nga gipahinabo niini ikaduha lamang sa mga bagyo ug bleaching nga mga panghitabo sa termino sa pagkamatay sa coral.

Ang pagtuon, nga gipangulohan ni Propesor Maria Byrne ug gipatik sa journal Global Change Biology, nagpadayag nga ang juvenile crown-of-thorns starfish makahimo sa pagtugot sa taas nga lebel sa kainit nga makapatay sa coral. Kini nga kalig-on nagtugot kanila nga makalahutay sa mga heatwave ug magpadayon sa ilang siklo sa kinabuhi isip mga carnivorous predator nga mokaon sa bag-ong nagtubo nga coral.

Ang mga nahibal-an nagpakita nga bisan kung ang hamtong nga crown-of-thorns starfish nga populasyon mikunhod tungod sa pagbag-o sa klima nga gipalihok sa pag-init sa dagat, ang herbivorous nga batan-ong starfish mapailubon nga maghulat alang sa husto nga mga kondisyon aron motubo ang mga manunukob nga mokaon sa coral. Kini mahimong mosangpot sa pag-usbaw sa populasyon sa manunukob ug dugang nga kadaot sa mga coral reef.

Ang pagbag-o sa klima hinungdan na sa pagpaputi sa coral ug pagkamatay kung ang temperatura sa tubig motaas sa 1-3 degrees Celsius. Nakaplagan sa pagtuon nga ang juvenile crown-of-thorns starfish makaagwanta sa tulo ka pilo sa kainit sa kainit nga maoy hinungdan sa pagpaputi sa coral. Kini nga abilidad, inubanan sa ilang pagpalabi sa mga puy-anan sa mga rubble nga namugna sa coral bleaching ug mortality, nagtugot sa ilang gidaghanon nga anam-anam nga madugangan sa paglabay sa panahon.

Giila usab sa mga tigdukiduki ang mga hinungdan nga nakatampo sa pagkaluwas sa juvenile crown-of-thorns starfish sa mga kondisyon sa pag-init. Ang ilang gamay nga gidak-on nagpamenos sa ilang mga kinahanglanon sa pisyolohikal, ug ang ilang abilidad sa pagpakaon sa lain-laing mga tinubdan sa pagkaon, lakip na ang coralline algae, nagpalambo sa ilang kalig-on.

Sumala sa co-author sa pagtuon, si Matt Clements, ang mga nahibal-an nagpasiugda sa potensyal nga papel sa bleaching-induced coral mortality sa pag-amot sa crown-of-thorns starfish outbreaks. Ang pagkawala sa natural nga mga manunukob ug ang pagtipon sa mga sustansya sa tubig adunay papel usab sa pagpalala sa epekto sa pagbag-o sa klima sa mga coral reef.

Ang dugang nga panukiduki gikinahanglan aron masabtan ang mga implikasyon niini nga mga kaplag alang sa marine ecosystem ug ang pagkonserba sa mga coral reef.

Reperensiya:

“Juvenile waiting stage crown-of-thorns sea star are resilient in heatwave conditions that bleach and kill corals” ni Maria Byrne, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912