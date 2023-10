Gipamatud-an sa Bag-ong Pagpanukiduki ang Karaan nga Mga Tiil sa Tawo sa New Mexico Kaniadtong 21,500 ka Tuig

By

Ang usa ka bag-ong pagtuon nakahatag ug dugang ebidensiya aron mapamatud-an nga ang mga tunob sa tawo sa desyerto sa New Mexico labing menos 21,500 ka tuig ang edad. Kini nga pagpangita naghagit sa nangaging mga pangagpas mahitungod sa panahon sa presensya sa tawo sa North America atol sa Last Glacial Maximum. Ang grupo sa mga siyentista, nga gipangulohan sa mga geologist nga sila Jeff Pigati ug Kathleen Springer gikan sa US Geological Survey (USGS), nagpahigayon og higpit nga mga pamaagi sa pagpakigdeyt aron mapamatud-an ang kontrobersyal nga inisyal nga mga resulta.

Ang orihinal nga petsa gibase sa radiocarbon dating sa spiral ditchgrass nga mga liso, nga nakit-an nga nasulod sa fossilized footprints. Ang radiocarbon dating nagsalig sa pagkadunot sa C-14, usa ka radioactive nga porma sa carbon, aron mahibal-an ang edad sa usa ka sample. Bisan pa, ang pagsalig sa aquatic nga tanum nagpatunghag mga kabalaka sa mga arkeolohiko nga komunidad tungod sa posibilidad nga ang mga tigulang nga natunaw nga carbon masuhop sa mga tanum.

Aron matubag kini nga mga kabalaka, ang grupo nagkolekta sa conifer pollen gikan sa parehas nga geological layer sama sa ditchgrass, ingon man mga sample sa quartz gikan sa mga layer sa footprint. Ang conifer pollen, nga terrestrial ug dili ubos sa parehas nga carbon reservoir nga mga epekto, naghatag ug makanunayon nga mga resulta gikan sa 22,600 ngadto sa 23,400 ka tuig ang milabay. Ang pagpetsa sa quartz gamit ang optically stimulated luminescence nagpamatuod nga ang mga tunob naladlad sa kahayag sa adlaw mga 21,500 ka tuig na ang milabay.

Ang panagtapok niining independenteng mga linya sa ebidensya kusganong nagsuporta sa konklusyon nga ang mga tawo anaa gayod sa North America sa panahon sa Last Glacial Maximum. Kini nga pagpangita adunay mahinungdanong mga implikasyon sa atong pagsabot sa paglalin ug pagpuyo sa tawo sa paspas nga pagbag-o sa kalibutan.

Ang panukiduki, nga gipatik sa journal Science, dili lamang naghatag kahayag sa karaan nga kasaysayan sa tawo apan nagpakita usab sa pagka-epektibo sa gipunting nga mga pamaagi sa pagpakigdeyt sa pagbuntog sa pagduhaduha ug pagpino sa atong kahibalo sa nangagi.

