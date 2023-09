Ang mga Selula sa Tawo Nagsunod sa Sumbanan sa Gidak-on ug Ihap

By

Sa usa ka bag-o nga pagtuon nga gipatik sa Proceedings of the National Academy of Sciences, ang mga tigdukiduki gikan sa McGill University nakadiskobre sa usa ka makaiikag nga sumbanan sa mga selula sa tawo nga daw nagsunod sa usa ka makanunayon nga simetrya sa matematika sa tibuok nga organismo. Ang pagtuon nagpadayag sa usa ka balit-ad nga relasyon tali sa gidak-on sa cell ug ihap, nga nagsugyot sa usa ka trade-off tali niini nga mga variable.

Ang gidak-on ug ihap sa selula adunay hinungdanong papel sa pagtubo ug pag-obra sa lawas sa tawo. Bisan pa, hangtod karon, wala’y komprehensibo nga pagtuon nga nagsusi sa relasyon tali sa kini nga mga hinungdan sa tibuuk nga organismo sa tawo. Aron pun-on kini nga kal-ang, ang research team nag-compile og mga datos gikan sa kapin sa 1,500 ka gipatik nga mga tinubdan aron makahimo og usa ka detalyado nga dataset sa gidak-on sa cell ug pag-ihap sa mga dagkong tipo sa cell.

Ang mga nahibal-an sa pagtuon nagpakita nga samtang nagkadako ang gidak-on sa selula, ang gidaghanon sa mga selula mikunhod, ug vice versa. Kini nagpasabot nga ang mga selula sulod sa gihatag nga gidak-on nga klase parehas nga makatampo sa kinatibuk-ang cellular biomass sa lawas. Ang relasyon tali sa gidak-on sa selula ug ihap nagpabilin nga tinuod sa lainlaing mga klase sa selula ug gidak-on nga mga klase, nga nagpakita sa usa ka makanunayon nga sumbanan sa homeostasis.

Gibanabana sa mga tigdukiduki nga ang usa ka lalaki adunay gibana-bana nga 36 trilyon nga mga selula sa ilang lawas, samtang ang mga babaye adunay mga 28 trilyon nga mga selyula, ug ang usa ka diyes anyos nga bata adunay mga 17 trilyon nga mga selula. Ang pag-apod-apod sa biomass sa selula gidominar sa mga selula sa kalamnan ug tambok, samtang ang pula nga mga selyula sa dugo, mga platelet, ug puti nga mga selula sa dugo adunay dakong impluwensya sa ihap sa mga selula.

Makapainteres, ang matag tipo sa selula nagmintinar sa usa ka kinaiya nga gidak-on sa gidak-on nga nagpabilin nga uniporme sa tibuok nga pag-uswag sa usa ka indibidwal. Kini nga sumbanan mao ang makanunayon sa tibuok mammalian species, nagsugyot sa usa ka sukaranan nga prinsipyo sa cell biology.

Sa kinatibuk-an, kini nga panukiduki naghatag kahayag sa makuti nga relasyon tali sa gidak-on sa selula ug ihap sa lawas sa tawo. Ang mga kaplag naghatag ug bililhong mga panabut sa pag-uswag ug pag-obra sa mga selula, nga nagbukas sa bag-ong mga agianan alang sa dugang nga eksplorasyon sa natad sa biology.

