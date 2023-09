Bag-ong Wide-Field Telescope sa China Nakakuha ug Talagsaong Imahe sa Andromeda Galaxy

By

Bag-o lang gipadayag sa China ang labing bag-o nga wide-field telescope, ang Wide Field Survey Telescope (WFST), nga nahimutang sa kabukiran sa lalawigan sa Qinghai. Uban sa diyametro nga 8.2 ka tiil (2.5 metros), ang WFST mao ang kinadak-ang pasilidad sa surbey sa time-domain sa Northern Hemisphere. Gisangkapan sa 9k x 9k mosaic CCD detectors, kini adunay resolusyon nga 9,000 pixels sa horizontal ug vertical axes, nga nagtugot niini sa pagkuha sa detalyadong astronomical nga mga hulagway.

Gipalambo sa hiniusang paagi sa University of Science and Technology sa China ug sa Purple Mountain Observatory (PMO) ubos sa Chinese Academy of Sciences (CAS), ang WFST nagtumong sa pagmonitor sa piho nga mga dapit sa kalangitan sa paglabay sa panahon, pag-ila sa lumalabay nga mga panghitabo sa astronomiya sama sa mga supernova ug mga panghitabo sa tidal disruption. Mapauswag usab niini ang mga katakus sa China sa pag-monitor sa butang nga duol sa Yuta ug sayo nga pasidaan.

Ang unang hulagway nga gipagawas sa WFST maoy usa ka makapahingangha nga hulagway sa Andromeda nga galaxy, nga nagpakita sa iyang lapad nga field ug high-resolution nga kapabilidad. Ang mga advanced nga bahin sa disenyo sa teleskopyo, sama sa usa ka taas nga barrel sa lens aron makunhuran ang saag nga kahayag ug usa ka gamay nga lugar nga nagbabag sa kahayag alang sa mas taas nga pagkasensitibo, naghimo niini nga ikatandi sa labing abante nga internasyonal nga kagamitan sa obserbasyon.

Ang pagtukod sa WFST nagsugod niadtong Hulyo 2019 duol sa Lenghu Town, nga nahimutang sa usa ka patag nga may average nga gihabogon nga 13,120 ft. (4,000 metros) ibabaw sa lebel sa dagat. Kining estratehikong lokasyon nagtanyag ug tin-aw nga kalangitan sa kagabhion, lig-on nga kahimtang sa atmospera, uga nga klima, ug gamay nga polusyon sa kahayag.

Ang WFST nagrepresentar sa usa ka mahinungdanon nga pag-uswag sa Chinese astronomy ug nagpasiugda sa kahanas sa nasud sa natad. Ginganlan sunod sa karaang pilosopo nga Intsik nga si Mozi, nailhan usab nga Micius, nga nagdumala sa sayo nga mga eksperimento sa optical, ang teleskopyo nagpakita sa lokal nga kabag-ohan ug pag-uswag sa siyensya sa China.

