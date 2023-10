Nadiskobrehan sa mga tigdukiduki ang Epekto sa Nukleyar nga Spin sa Biological nga Proseso

By

Ang mga siyentista gikan sa Hebrew University of Jerusalem, sa pakigtambayayong sa ubang mga institusyon, nakahimo sa usa ka groundbreaking nga nadiskobrehan mahitungod sa papel sa nukleyar nga spin sa biological nga mga proseso. Kini nga pagpangita naghagit sa nangaging mga pangagpas ug adunay potensyal nga magbag-o sa mga natad sama sa biotechnology, quantum biology, isotope separation, ug nuclear magnetic resonance (NMR) nga teknolohiya.

Sa naandan, gituohan nga ang nukleyar nga spin walay impluwensya sa biolohikal nga mga kalihokan. Bisan pa, ang bag-ong panukiduki nagpakita nga ang pipila ka mga isotopes, sama sa mga stable nga isotopes sa oxygen, lahi ang pamatasan tungod sa ilang nukleyar nga spin. Ang grupo sa mga tigdukiduki espesipikong naka-focus sa oxygen dynamics sa chiral environment, diin ilang nakit-an nga ang nuclear spin dakog epekto sa transportasyon niini.

Ang pagtuon, nga gipatik sa Proceedings of the National Academy of Sciences, adunay daghang mga implikasyon. Mahimong mosangpot kini sa mga pag-uswag sa kontroladong isotope separation, nga magtugot sa mas episyente nga mga proseso. Dugang pa, mahimo’g mabag-o niini ang teknolohiya sa NMR, nga maghatag bag-ong mga posibilidad alang sa medikal nga imaging ug mga pamaagi sa pagdayagnos.

Si Propesor Yossi Paltiel, ang nanguna nga tigdukiduki, nagpahayag sa kahinam bahin sa kamahinungdanon niini nga mga nahibal-an. Gipasiugda niya ang papel sa nukleyar nga spin sa biological nga mga proseso ug gisugyot nga ang pagmaniobra niini mahimong mosangpot sa groundbreaking nga mga aplikasyon sa biotechnology ug quantum biology.

Ang pagtuon dugang nga nagsusi sa koneksyon tali sa quantum effect ug biological nga mga proseso. Ang talagsaon nga porma sa mga molekula sa chiral sa buhi nga mga organismo naimpluwensyahan sa quantum mechanics, ilabi na sa usa ka kabtangan nga gitawag og spin. Ang mga molekula sa chiral mahimong magkalainlain nga makig-uban sa mga partikulo base sa ilang spin, nga nagmugna sa gitawag nga Chiral Induced Spin Selectivity (CISS).

Ang mga tigdukiduki nagpahigayon mga eksperimento sa mga partikulo sa tubig nga lainlain nga mga spin, nahibal-an nga ang spin nag-impluwensya kung giunsa ang paglihok sa tubig sa mga selyula. Kini makaapekto sa katulin sa pagsulod sa tubig sa mga selyula ug hinungdan sa talagsaon nga mga reaksyon kung ang mga molekula sa chiral anaa.

Ang pagsabot ug pagkontrolar sa spin mahimong adunay dakong epekto sa atong pagsabot sa biolohikal nga mga proseso ug mahimong mosangpot sa mga bag-ong kauswagan sa nagkalain-laing natad. Kini nga pagkadiskobre nagpasiugda sa kamahinungdanon sa dugang nga panukiduki sa papel sa nukleyar nga spin sa buhi nga mga organismo.

Sa kinatibuk-an, kini nga pagtuon naghatag kahayag sa mahinungdanong epekto sa nukleyar nga spin sa biological nga mga proseso, ilabi na ang oxygen dynamics sa chiral environment. Gihagit niini ang dugay na nga pagtuo ug nagbukas sa mga kulbahinam nga mga posibilidad alang sa pag-uswag sa biotechnology, quantum biology, isotope separation, ug NMR nga teknolohiya.

Reperensiya:

- "Mga epekto sa nukleyar nga spin sa biological nga mga proseso" ni Ofek Vardi, Naama Maroudas-Sklare, Yuval Kolodny, Artem Volosniev, Amijai Saragovi, Nir Galili, Stav Ferrera, Areg Ghazaryan, Nir Yuran, Hagit P. Affek, Boaz Luz, Yonaton Goldsmith, Nir Keren, Shira Yochelis, Itay Halevy, Mikhail Lemeshko, ug Yossi Paltiel, Proceedings of the National Academy of Sciences, DOI: 10.1073/pnas.2300828120

Tinubdan:

– Hebrew University sa Jerusalem

– Institute of Earth Sciences ug Life Sciences sa Hebrew

- Weizmann Institute