Ang mga Astronaut Mahimong Magmaneho sa Natunaw nga Abog sa Bulan aron Mabuntog ang mga Hagit

Kung ang mga astronaut mobalik sa Buwan, mag-atubang sila og daghang mga hagit, lakip ang radiation, pag-usab-usab sa temperatura, ug ang peligroso nga abug sa bulan. Aron matubag ang isyu sa paglatas sa lunar surface, ang European Space Agency (ESA) nagsuhid sa ideya sa paggamit sa high-energy lasers aron matunaw ang abog ug makamugna og solid driving surfaces.

Ang misyon sa Apollo 11 nag-atubang ug mga kawalay kasiguruhan bahin sa giladmon ug gidaghanon sa abug sa bulan, nga nagpameligro sa pagkalunod atol sa pagtugpa. Samtang ang mga pagsusi sa abog sa lander nagpugong sa bisan unsang mga insidente sa pagkalunod, ang abog nagpahinabo gihapon og mga problema alang sa mubo nga panahon nga pagsuhid sa ibabaw sa lunar. Busa, alang sa umaabot nga mga misyon, ang pagpangita og solusyon sa multa, nagkupot nga abog hinungdanon.

Pinaagi sa pagtunaw sa abog sa dapit, ang ESA nagtumong sa paghimo sa gahi nga mga ibabaw sa pagmaneho nga makasugakod sa mapintas nga lunar nga palibot. Gipakita sa pagmodelo sa NASA nga ang pag-landing sa mas dako nga spacecraft mahimo’g magpagawas ug daghang abog, nga mahimong makadaot sa mga nawong sa mga lander. Sa ingon, ang abilidad sa pagtunaw sa abog ug pagporma sa mga solidong ibabaw makapugong niini nga mga isyu.

Ang ESA's PAVER (paving the road for large area sintering of regolith) nga programa nag-imbestigar sa potensyal niini nga pamaagi. Sa kontroladong mga pagsulay gamit ang simulate lunar regolith, usa ka 12-kilowatt CO2 laser ang gigamit sa pagtunaw sa abog, nga miresulta sa usa ka hapsay, bildo nga nawong nga mahimong magsilbing mga dalan, landing area, ug operational zones sa Moon.

Ang paggamit sa mga high-energy nga laser aron matunaw ang yutan-ong balas alang sa solidong pagmaneho sa ibabaw gisugyot kaniadtong 1933 apan wala gyud gipatuman. Bisan pa, sa Buwan, ang in-situ nga pagpauswag sa kapanguhaan hinungdanon, nga naghimo sa konsepto nga labi ka mahimo. Imbis nga magdala ug carbon dioxide laser sa Buwan, ang ESA nagsugyot nga ang kahayag sa adlaw mahimong makonsentrar gamit ang usa ka compact Fresnel lens aron makab-ot ang katumbas nga pagkatunaw.

Ang bag-o nga papel nga nagdetalye sa mga resulta sa PAVER nagpasiugda sa direktang pagkaanaa sa solar energy ug lunar regolith sa Bulan, nga naghimo sa sintering o pagtunaw sa regolith nga usa ka praktikal nga pamaagi. Ang mga sample nga gihimo sa pagtuon nagpakita sa lain-laing compressive strengths, gikan sa 56.19 ngadto sa 216.29 MPa, nga adunay mean nga 93.97 MPa.

Kini nga panukiduki nagpalapad sa miaging trabaho sa in-situ nga paggamit sa kapanguhaan, nga nagpakita sa potensyal sa paggamit sa natunaw nga lunar regolith sa pagtukod sa imprastraktura sa Bulan. Uban sa dugang nga pag-uswag, ang pagmaneho sa natunaw nga abug sa bulan mahimong usa ka kamatuoran, nga naghatag kasaligan ug lig-on nga transportasyon alang sa umaabot nga mga eksplorador sa bulan.

