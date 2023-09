Gisugyot sa Bag-ong Pagtuon nga Ang Labing Duol nga Black Hole sa Yuta Mahimong 150 Ka Gag-ka Tuig ang Gilay-on

By

Ang usa ka bag-o nga pagtuon naghagit sa among pagsabut sa labing duol nga itom nga lungag sa Yuta. Ang miaging panukiduki nagpakita nga ang labing duol nga nailhan nga black hole nahimutang sa 1,560 light-years ang gilay-on. Bisan pa, ang usa ka bag-ong pagtuon nga gipatik sa Monthly Notice of the Royal Astronomical Society nagsugyot nga adunay usa ka itom nga lungag nga duol sa 150 ka light-year gikan sa Yuta.

Ang pagtuon nagpunting sa Hyades cluster, nga mao ang labing duol nga open cluster sa mga bituon sa atong planeta. Gamit ang datos gikan sa misyon sa Gaia sa European Space Agency, gisusi sa mga siyentista gikan sa Unibersidad sa Padua ug Unibersidad sa Barcelona ang paglihok ug ebolusyon sa mga bituon sa Hyades cluster. Pinaagi sa mga simulation, nakit-an nila ang ebidensya nga nagsugyot sa presensya sa mga itom nga lungag sa o duol sa cluster.

Ang open cluster usa ka koleksyon sa mga bituon nga haw-ang nga gikupot sa ilang grabidad ug adunay managsama nga mga kinaiya, sama sa edad ug kemikal nga pagkagama. Gitandi sa mga tigdukiduki ang mga resulta sa simulation sa aktuwal nga mga posisyon ug katulin sa mga bituon sa Hyades, nga tukma nga naobserbahan sa Gaia satellite. Ang mga simulation nagpakita nga adunay duha o tulo ka itom nga mga lungag sa sentro sa cluster o sa duol.

Kung makumpirma, kini nga mga itom nga lungag mao ang labing duol nga mga kandidato sa atong solar system. Kini nga pagkadiskobre dili lamang naghatag ug kahayag sa pag-apod-apod sa mga black hole sa galaksiya apan naghatag usab ug mga pagsabot kon sa unsang paagi kini nakaimpluwensya sa ebolusyon sa mga star cluster ug nakatampo sa mga tinubdan sa gravitational wave.

Ang mga black hole maoy hilabihan ka dasok nga mga butang nga naporma gikan sa pagkahugno sa dagkong mga bituon. Kusog kaayo ang ilang pagbira sa grabidad nga bisan ang kahayag dili makaikyas niini. Samtang dili sila direkta nga maobserbahan, ang ilang presensya kasagarang nahibal-an pinaagi sa pagtuon sa ilang epekto sa palibot nga butang. Pananglitan, ang pagkaguba sa usa ka lumalabay nga bituon pinaagi sa usa ka black hole moresulta sa mamatikdan nga x-ray.

Ang pagkakita sa mga gravitational wave sa 2015 adunay dakong abante nga panukiduki bahin sa mga black hole. Ang mga gravitational waves unang naobserbahan gikan sa pagbangga sa duha ka black hole nga nahimutang 1.3 ka bilyong light-years ang gilay-on, nga nakapukaw ug dugang imbestigasyon niining misteryosong celestial nga mga butang.

Tinubdan:

– Orihinal nga artikulo: [tinubdan]

- Ang misyon sa Gaia sa ESA: [tinubdan]