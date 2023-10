Ang mga Black Hole Mahimong Anaa sa Hingpit nga Balanse nga mga Pares, Mga Palabas sa Pagtuon

Ang mga tigdukiduki gikan sa Unibersidad sa Southampton, kauban ang mga kauban gikan sa mga unibersidad sa Cambridge ug Barcelona, ​​nakadiskobre nga ang mga itom nga mga lungag mahimo’g adunay mga pares nga hingpit nga balanse ug gihuptan sa panimbang sa usa ka puwersa sa kosmolohiya, nga nagsundog sa usa ka higante nga itom nga lungag. Kini nga pagpangita naghagit sa naandan nga mga teorya bahin sa mga itom nga lungag, nga nagsugyot nga kini mahimo ra nga maglungtad ingon nahilit nga mga butang sa kawanangan.

Ang mga black hole maoy mga butang sa astronomiya nga adunay hilabihan ka kusog nga pagbira sa grabidad, grabe kaayo nga walay bisan unsa, bisan ang kahayag, nga makalingkawas gikan niini. Sila hilabihan ka dasok, nga adunay usa ka masa nga mohaum sa tibuok Yuta ngadto sa usa ka gamay nga luna.

Sumala sa naandan nga mga teorya nga gibase sa Einstein's theory of General Relativity, ang mga black hole mahimong maglungtad ingon nga mga static o spinning nga mga butang sa ilang kaugalingon. Bisan pa, ang puwersa sa grabidad sa kadugayan nagdani ug nagbangga kanila. Kini nga pangagpas tinuod kung gikonsiderar ang usa ka static nga Uniberso, apan unsa man kung ang Uniberso kanunay nga nagkalapad?

Gisugyot sa mga tigdukiduki nga sa usa ka nagkalapad nga Uniberso, ang mga parisan sa itom nga mga lungag mahimong magkauyon, nga nagmugna sa ilusyon sa usa ka itom nga lungag. Kini mao ang posible nga tungod sa usa ka cosmological kanunay, nailhan usab nga mangitngit nga enerhiya, nga gipaila-ila sa Einstein sa teorya. Ang kosmolohikal nga makanunayon maoy hinungdan sa Uniberso sa pagpadali sa kanunay nga gikusgon, nga nakaapekto sa interaksyon ug paglungtad sa mga black hole.

Pinaagi sa komplikadong mga pamaagi sa numerical, gipakita sa team nga ang duha ka static black hole mahimong maglungtad sa equilibrium, ang ilang gravitational attraction gikontra sa pagpalapad nga nalangkit sa cosmological constant. Kini nagpasabot nga bisan sa usa ka nagkalapad nga Uniberso, ang mga itom nga mga lungag nagpadayon sa usa ka piho nga gilay-on gikan sa usag usa. Ang puwersa sa grabidad nagbayad sa pagpalapad nga naningkamot sa pagbulag kanila.

Gikan sa usa ka gilay-on, ang usa ka parisan sa itom nga mga lungag sa panimbang makita nga usa ka itom nga lungag, nga naghimo niini nga mahagiton sa pag-ila tali sa duha. Kini nga pagpangita nagbukas sa mga posibilidad alang sa dugang nga panukiduki, tungod kay ang teorya mahimo usab nga magamit sa pagtuyok sa mga itom nga lungag ug mahimo’g bisan daghang mga itom nga lungag.

Ang pagtuon gihimo sa mga tigdukiduki gikan sa University of Southampton, sa University of Cambridge, ug sa University of Barcelona. Ang ilang mga nadiskobrehan gipatik sa magasing Physical Review Letters, ug ang papel girepaso ingong usa ka artikulo sa Viewpoint.

Tinubdan:

- Propesor Oscar Dias (University of Southampton)

- Propesor Gary Gibbons (University of Cambridge)

- Propesor Jorge Santos (University of Cambridge)

- Dr Benson Way (University of Barcelona)

– 'Static Black Binaries sa de Sitter Space' – Pisikal nga Review Sulat