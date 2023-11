Panumduman sa Bakterya: Giunsa Paggamit sa mga Mikrobyo ang Iron aron Ipasa ang mga Istratehiya

By

Ang mga siyentipiko sa The University of Texas sa Austin nakahimo og usa ka makaiikag nga nadiskobrehan: ang bakterya adunay katakus sa paghimo og mga panumduman, sama sa mahimo sa mga tawo, aron mapalihok ang piho nga mga kinaiya. Kini nga mga panumduman mahimong ipasa sa mga henerasyon ug adunay hinungdanon nga papel sa pagporma sa peligro nga mga impeksyon ug pag-uswag sa resistensya sa antibiotiko.

Sa usa ka pagtuon nga gipatik sa Proceedings of the National Academy of Sciences, ang mga tigdukiduki nagtutok ilabi na sa E. coli bacteria ug sa ilang paggamit sa lebel sa iron sa pagtipig og impormasyon. Nakaplagan nila nga ang mga selula sa bakterya nga adunay ubos nga lebel sa puthaw mas maayo sa pagdagsang, samtang ang bakterya nga nagporma og mga biofilm adunay mas taas nga lebel sa puthaw. Kadtong adunay balanse nga lebel sa iron nagpakita sa pagtugot sa antibiotiko. Kini nga "mga handumanan nga puthaw" nagpadayon sulod sa labing menos upat ka henerasyon sa wala pa mawala sa ikapitong henerasyon.

Samtang ang bakterya walay utok o sistema sa nerbiyos, sila makatigom ug impormasyon gikan sa ilang palibot ug makatipig niini para magamit sa umaabot. Si Souvik Bhattacharyya, ang nanguna nga tagsulat sa pagtuon, nagpatin-aw nga ang bakterya makabenepisyo gikan sa pag-access sa gitipigan nga kasayuran sa madali kung sila makasugat kanunay sa usa ka partikular nga palibot.

Ang iron, nga usa sa labing daghang elemento sa Yuta, adunay hinungdanon nga papel sa mga proseso sa cellular. Gisugyot sa mga tigdukiduki nga ang ubos nga lebel sa iron magpahinabog mga panumduman sa bakterya aron maporma ang usa ka paspas nga paglihok nga migratory swarm, samtang ang taas nga lebel sa puthaw nagpakita sa usa ka palibot nga angay alang sa pagporma sa usa ka biofilm.

Kini nga pagsabut sa memorya sa bakterya nagbukas sa bag-ong mga posibilidad alang sa pagpugong ug pagbatok sa mga impeksyon sa bakterya. Pinaagi sa pag-target sa lebel sa iron, nga hinungdanon sa pagkadaotan, ang mga tigdukiduki makahimo og mga terapyutik aron mabalda ang mga estratehiya sa bakterya ug mahimo silang mas daling mataptan sa pagtambal.

Sa konklusyon, kini nga pagtuon nagpasiugda sa makaiikag nga abilidad sa bakterya sa pagtipig ug pagpasa sa mga panumduman ngadto sa umaabot nga mga henerasyon. Pinaagi sa pagbutyag sa mga mekanismo sa likod sa kinaiya sa bakterya, ang mga siyentipiko nag-abli sa mga potensyal nga estratehiya aron mabuntog ang mga impeksyon sa bakterya ug masulbad ang resistensya sa antibiotiko.

FAQ

Unsa ang mga panumduman sa bakterya?

Ang mga panumduman sa bakterya mao ang gitipigan nga kasayuran nga ma-access ug magamit sa bakterya aron ma-aktibo ang piho nga mga pamatasan agig tubag sa pagpukaw sa kalikopan.

Giunsa pagtipig sa bakterya ang mga panumduman?

Ang mga bakterya nagtipig sa mga panumduman pinaagi sa paggamit sa komon nga kemikal nga mga elemento, sama sa puthaw, sa pag-encode ug pagpasa sa impormasyon ngadto sa ilang mga kaliwat sa ulahing mga henerasyon.

Unsa ang papel sa puthaw sa memorya sa bakterya?

Ang lebel sa iron sa mga selula sa bakterya naglihok isip usa ka hinungdan nga hinungdan sa pagtipig ug pag-access sa mga panumduman. Ang mga selula sa bakterya nga adunay ubos nga lebel sa iron mas maayo sa pag-swarming, samtang kadtong adunay taas nga lebel sa puthaw nagporma og mga biofilm. Ang balanse nga lebel sa iron nalangkit sa pagtugot sa antibiotiko.

Sa unsang paagi makabenepisyo kanato ang pagsabot sa memorya sa bakterya?

Ang pagsabut sa panumduman sa bakterya nagbukas sa mga posibilidad alang sa pagpalambo sa gipunting nga mga terapiya aron mabalda ang mga estratehiya sa bakterya ug pakigbatok sa mga impeksyon. Pinaagi sa pagmaniobra sa lebel sa iron, ang mga tigdukiduki mahimo’g makahimo sa bakterya nga labi ka dali nga matambalan.