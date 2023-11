Ang Bag-ong Panukiduki Nagpadayag sa Sayong Pagbati sa Lawas ug Luna sa mga Bata

By

Usa ka groundbreaking nga pagtuon nga gihimo sa Unibersidad sa Birmingham nakit-an nga ang mga bata nga bata pa sa upat ka bulan ang edad adunay katakus sa pag-ila sa ilang mga lawas kalabot sa wanang sa ilang palibot. Ang panukiduki, nga gipatik karon sa Scientific Reports, naghatag ug bililhong mga panabut sa pagpalambo sa pagkaamgo sa kaugalingon sa mga masuso.

Sa pagtuon, ang mga eksperto gikan sa Birmingham BabyLab nagbutyag sa mga bata sa usa ka naglihok nga bola sa usa ka screen nga miduol o mipalayo kanila. Samtang ang bola nagkaduol sa mga bata sa screen, sila gipailalom sa usa ka malumo nga pagkurog (gitawag nga 'paghikap') sa ilang mga kamot, samtang ang ilang kalihokan sa utok gibantayan. Ang pagkolekta sa datos nahitabo sa Goldsmiths, University of London.

Gipakita sa mga nahibal-an nga gikan sa upat ka bulan ang edad, ang mga bata nagpakita sa taas nga kalihokan sa utok sa somatosensory (tactile) nga rehiyon kung ang usa ka paghikap nagsunod sa usa ka butang nga naglihok padulong kanila. Kini nagsugyot nga bisan sa wala pa sila makakat-on sa pagkab-ot sa mga butang, ang mga utok sa mga bata naa na sa pag-establisar og mga koneksyon tali sa visual stimuli ug tactile nga mga sensasyon, nga makapahimo kanila nga masabtan ang ilang interaksyon sa palibot nga luna. Kini nga panghitabo kasagarang nailhan nga peripersonal space.

Si Dr. Giulia Orioli, ang nanguna nga tigdukiduki gikan sa Unibersidad sa Birmingham, nagpatin-aw, "Ang among pagtuon nagpakita nga sa sayong bahin sa pagkamasuso, ang mga bata adunay kinaiyanhon nga abilidad sa pag-ila ug pagsabut sa ilang lawasnong presensya sulod sa wanang sa ilang palibot. Isip mga hamtong, naggamit kami daghang mga igbalati aron mahibal-an ang among lokasyon sa kawanangan ug matagna ang among interaksyon sa mga butang. Ang pagkadiskobre nga ang mga bata nagpakita niini nga mga abilidad sa sayo nga yugto nagpatunghag makaiikag nga mga pangutana mahitungod sa gidak-on nga kini nga mga kahanas nakakat-on o kinaiyanhon.

Gisusi usab sa pagtuon kung unsa ang reaksyon sa mga tigulang nga bata, mga walo ka bulan ang edad, sa wala damha nga paghikap. Kung ang paghikap giunhan sa bola nga nagpalayo kanila sa screen, ang kalihokan sa utok sa mga bata nagpakita mga timailhan sa katingala. Si Propesor Andrew Bremner, usa ka espesyalista sa Developmental Psychology, nag-ingon, "Kini nga obserbasyon sa mga sorpresa nga mga tubag sa mas tigulang nga mga masuso nagsugyot nga ang paghikap wala damha tungod sa biswal nga direksyon sa paglihok sa butang. Kini nagpakita nga samtang ang mga bata mouswag latas sa ilang unang tuig, ang ilang nag-uswag nga mga utok makabaton ug mas sopistikado nga kahibalo sa ilang lawasnong paglungtad sulod sa ilang palibot.”

Sa dugang nga mga imbestigasyon, ang mga tigdukiduki nagplano sa pag-apil sa mga partisipante sa lain-laing mga edad, lakip na ang mga batan-on ug mas magulang nga mga indibidwal. Pinaagi sa pag-usisa sa kalihokan sa utok sa mga hamtong, naglaum sila nga mahatagan ug katin-awan ang agianan sa pagpalambo sa mga abilidad sa multisensory sa mga masuso. Dugang pa, gitumong nila nga matino kung ang mga bag-ong nahimugso nagpakita na ba sa sayo nga mga timailhan niini nga mga abilidad.

Si Dr. Orioli mitapos pinaagi sa pagpasiugda sa mga hagit sa pagtuon sa mga bag-ong nahimugso apan nagpahayag ug pagkamalaomon bahin sa posibleng mga diskobre: ​​“Ang pagtrabaho uban sa mga bag-ong nahimugso makahatag ug talagsaong mga hagit tungod kay ilang gigugol ang kadaghanan sa ilang panahon sa pagkatulog ug pagkaon. Bisan pa niana, nag-uswag kami sa pagpanukiduki niining grupoha sa edad, ug kini tinuod nga makaiikag nga mahibal-an kung ang mga bata nga pipila pa lang ka adlaw ang edad adunay gamay nga kahibalo sa ilang mga lawas sulod sa kawanangan. Kon mao, tingali atong gitan-aw ang sinugdanan sa tawhanong panimuot.”

FAQs

Q: Unsa ang peripersonal space?

Ang peripersonal nga luna nagtumong sa lugar nga naglibot dayon sa lawas sa usa ka indibidwal, diin sila nakasabut ug nakig-uban sa mga butang.

P: Ang mga bata ba natawo nga adunay pagbati sa pagkahibalo sa kaugalingon?

Samtang ang pag-ila sa kaugalingon nagpadayon sa pag-uswag sa tibuuk nga pagkamasuso ug sayong pagkabata, ang panukiduki nagsugyot nga ang mga bata magpakita sa sayo nga mga timailhan sa pagkahibalo sa kaugalingon, sama sa pag-ila sa ilang kaugalingon nga pagpamalandong, gikan sa mga 18 ka bulan ang edad.

P: Giunsa pagsukod sa mga tigdukiduki ang kalihokan sa utok sa mga masuso?

Ang mga tigdukiduki kasagarang mogamit ug non-invasive nga mga teknik sama sa electroencephalography (EEG) aron pagsukod sa kalihokan sa utok sa mga masuso. Gigamit sa EEG ang mga electrodes nga gibutang sa panit sa bagulbagol aron mahibal-an ang mga signal sa kuryente nga gihimo sa utok.