Pagtuon sa mga Epekto sa Pagbalhin sa Pagminus sa Columbia Spotted Frogs

Ang estudyante sa master sa Unibersidad sa British Columbia nga si Megan Winand nagsugod sa usa ka proyekto aron tun-an ang mga epekto sa pagpaminus sa pagbalhin sa mga baki nga nakita sa Columbia. Ang pagbalhin sa pagpaminus naglangkit sa paglihok sa mga hayop gikan sa usa ka lokasyon ngadto sa lain, kasagaran ingon usa ka paningkamot sa pagkonserba sa panahon sa mga proyekto sa pagtukod o pagpauswag.

Nakuha ang pagtagad sa maong praktis atol sa 2010 Winter Olympics sa Vancouver ug Whistler sa dihang kapin sa 1,000 ka amphibian, lakip ang pula nga tiil nga baki, maampingong gibalhin gikan sa construction zone. Ang mga baki gikonsiderar nga usa ka importante nga "mga espisye sa timailhan" tungod kay makahatag sila og panabut sa kinatibuk-ang kahimsog sa usa ka ekosistema. Anaa sila sa tunga-tunga sa web sa pagkaon, nagsilbing mga manunukob ug biktima, ug adunay hinungdanon nga papel sa pagpadayon sa balanse.

Bisan pa sa nagkadaghang paggamit sa translokasyon sa pagpaminus sa British Columbia, ang mga epekto niini gamay ra nga gitun-an. Ang proyekto ni Winand nagtumong sa pagpuno niini nga kal-ang sa kahibalo pinaagi sa pagsubay sa lihok ug pagkaluwas sa Columbia spotted frogs human sa ilang pagbalhin. Gigamit niya ang mga radio tracker ug mga transponder tag nga naglihok sama sa mga backpack sa mga baki aron mabantayan ang ilang mga lihok. Ang proyekto gihimo sa Mayook Wetland duol sa Cranbrook, sa habagatan-sidlakang BC

Ang mga baki gibahin ngadto sa tulo ka grupo: ang usa nabilin sa ilang orihinal nga pinuy-anan ingong kontrol nga grupo, ang usa mibalhin ug mubo nga gilay-on nga mga usa ka kilometro, ug ang usa mibalhin sa mas layo nga gilay-on nga mga lima ka kilometro. Gidokumento ni Winand ang ilang mga lihok ug girekord ang ilang mga sukod, sama sa gibug-aton ug gidak-on, sa mga bulan sa ting-init.

Ang proyekto, sa pakigtambayayong sa Ducks Unlimited Canada ug sa BC Ministry of Water, Land and Resource Stewardship, nagsugod niadtong Abril ug natapos niadtong Agosto. Samtang gisusi pa ni Winand ang datos, nanghinaut siya nga ang iyang panukiduki makatampo sa pagsabot sa pagpaminus sa translokasyon. Kung matubag na ang sukaranang mga pangutana bahin sa pagkaluwas ug paglihok, ang mga tigdukiduki mahimo nga mag-usisa sa labi ka komplikado nga mga hilisgutan nga may kalabotan sa kompetisyon sa kapanguhaan, sakit, ug genetics.

Mahinungdanon ang pagpadayon sa pagpamuhunan sa panukiduki aron hingpit nga masabtan ang mga epekto sa pagbalhin sa pagpaminus ug pagsiguro sa kalampusan sa umaabot nga mga paningkamot sa konserbasyon.

Tinubdan:

– Unibersidad sa British Columbia

- Ducks Unlimited sa Canada

– BC Ministry of Water, Land and Resource Stewardship